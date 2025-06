Colaborador de "Venga La Alegría" es acusado de hostigar a una reportera

En los últimos días, el ambiente del espectáculo mexicano ha sido sacudido por una intensa disputa pública entre dos figuras mediáticas: Gabriel Cuevas, conocido colaborador del programa matutino "Venga La Alegría" de TV Azteca; y Patty Cuevas, periodista de la misma televisora.

La controversia escaló hasta convertirse en un conflicto que involucra denuncias por acoso, agresión verbal y presuntos episodios de violencia en un contexto laboral. El conflicto estalló públicamente cuando Patty Cuevas, a través de un comunicado difundido en redes sociales, denunció que Gabo Cuevas está realizando una campaña sistemática de acoso en su contra.

Según la reportera, esta situación comenzó luego de que la actriz y conductora Cecilia Galliano hiciera una revelación sobre la vida personal de Patty. A raíz de esto, Cuevas aseguró que el colaborador de TV Azteca no solo ha realizado comentarios ofensivos hacia su persona, sino que también ha incurrido en conductas que ella califica como "intimidatorias" y "violentas".

Me he visto víctima de acoso, hostigamiento y agresión por parte de Gabriel Cuevas, colaborador de TV Azteca y cuyo comportamiento no sólo ha sido inapropiado, sino también violentamente intimidatorio. Durante los últimos meses, he sido objeto de continuos ataques verbales y sociales por parte de mi agresor, se lee en el comunicado de Paty Cuevas.