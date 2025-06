Bellakath alza la mano para se parte de la tercera temporada en “La Casa de los Famosos México”

“La Casa de los Famosos México” se ha convertido en todo un fenómeno de la televisión por la manera en la que ha impactado en la carrera de quienes participaron, y es que mientras para algunos significó un fuete impulsó para otros el fin de su popularidad. Ante esto, la nueva temporada ha generado un debate entre celebridades por quienes se niegan a sumarse a las filas del reality show y aquellos que desean unirse, como la cantante Bellakath.

La tercera entrega del reality show ha generado gran incertidumbre entre los fanáticos, pues tras el éxito de la primera en la que Wendy Guevara se llevó el tan anhelado premio la segunda no resultó como esperaban debido a las fuertes críticas que se llevó el proyecto por la actitud de Adrián Marcelo que fue señalado de fomentar el machismo, la misoginia y la violencia contra las mujeres. La nueva temporada se estrenará el 27 de julio y los nombres comienzan a hacer eco.

La cantante de reguetón se mostró entusiasmada ante la posibilidad de sumarse a las filas de “La Casa de los Famosos México”, por lo que no dudó en lanzar la propuesta con a esperanza de que suceda en la nueva temporada. Indicó que le gustaría que sus fans vieran una faceta de ella fuera de los escenarios asegurando que es completamente diferente a lo que piensan que es.

“Ojalá que me inviten ya. A mi me gustaría, pero no para pelear, para que vean como soy en realidad porque muchas veces me han visto envuelta en polémicas y enojada, pero yo también soy otra persona desde que me despierto. Yo mi ‘bling bling’ me lo llevó”, dijo la cantante en entrevista con Gustavo Adolfo Infante para “Sale sol Sol”.