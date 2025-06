Bárbara de Regil despotrica contra Susana Zabaleta: "Hay una diferencia entre ser directo y grosera"

Bárbara de Regil está dando de qué hablar con el próximo estreno de la nueva temporada de 'Rosario Tijeras', pero en esta ocasión no vamos a hablar sobre la serie de televisión, sino del incómodo momento que vivió la actriz con Susana Zabaleta. La actriz no dudó definirla como una persona grosera y difícil de tratar. Sus declaraciones no tardaron en convertirse en virales en redes sociales.

La protagonista de 'Rosario Tijeras' atendió a los medios de comunicación donde confirmó que no quería generar polémicas, pero al mismo tiempo daba detalles sobre cómo fue convivir con la pareja de Ricardo Pérez. Para De Regil existen las personas directas, pero Susana no es directa, sino grosera. La influencer fitness dejó claro que se trataba de una mujer complicada y que tan solo había que poner su nombre en redes sociales para ver los videos donde sale diciendo que le gusta provocar.

"Sabemos cómo es la señora Susana Zabaleta, basta con poner su nombre en cualquier red social y te salen videos en donde dice ‘si me cae mal la provoco’ y cosas muy extrañas que no entiendo, insulta y todo", dijo Bárbara para comenzar con el tema donde relató el conflicto que tuvo con la cantante. Noticias Relacionadas Fecha y hora del estreno de Rosario Tijeras, Bárbara de Regil anuncia su regreso con este VIDEO

Papá de Ana Bárbara afirma que su hija lo habría mandado a golpear luego de exponer "su verdad"

Previo a este encuentro, Bárbara no había generando ningún tipo de opinión sobre Susana, pero que con tan solo estar un poco de tiempo con ella se dio cuenta que era una persona grosera. El encuentro se presentó durante la filmación de un proyecto donde Zabaleta fue invitada a participar en algunas escenas, si no mal recuerda compartieron tres días de llamado.

Bárbara de Regil asegura que Susana es difícil de tratar (IG: barbaraderegil)

Barbará de Regil tacha de grosera a Susana Zabaleta

La influencer fitness confirmó que durante los tres días de llamado que compartieron se dio cuenta que era una mujer grosera y no directa como ella dice ser. Bárbara dejó claro existen diferencias entre ser una persona directa y ser una persona grosera y Susana encaja más en el segundo apartado debido a su forma de ser.

"Yo no tenía el gusto de conocerla, ella tuvo el honor de participar en muy pocas escenas, yo creo que fueron tres días de llamado… No es directo, más bien siento que es un poco grosera, porque hay una diferencia entre ser directo y grosera", dijo la actriz.

¿Susana generó un ambiente incómodo durante la grabación?

Para la mamá de Mar de Regil, el ambiente en los llamado se tornó incómodo e incluso recordó que tuvo que poner límites, ya que no podía dejar que la cantante hiciera todo lo que estaba haciendo. Bárbara mencionó que no debería ser brusca con ella, ya que también era cabrona e iban a tensarse las cosas los días que fueran a compartir escenas.

Bárbara de Regil asegura que intentó ponerle límites a Susana (IG: susanazabaleta)

"Le dije ‘conmigo no seas brusca’ porque acá también tenemos una cabrona y media'", pero ante este comentario, Zabaleta le contestó que ella siempre vive pesada. Bárbara dejó claro que todo el mundo se dio cuenta de su actitud, pero no quiso dar detalles sobre si alguien más la encaró durante los días que acudió a llamado o sólo fue ella la que intentó ponerla en su lugar.

Antes de terminar el tema quiso aligerar la situación al expresar que se imagina que debe ser una gran persona con algunos que integran su circulo cercano, pero la convivencia que tuvo durante el proyecto le dejó un mal sabor de boca y que no tuvieron química en el tiempo que trabajaron juntas.