Arzobispo de San Luis Potosí busca frenar el concierto de Marilyn Manson en la FENAPO 2025

La próxima presentación del controversial músico Marilyn Manson en la Feria Nacional Potosina 2025 desató una notable polémica entre la Arquidiócesis de San Luis Potosí y el Gobierno del Estado, evidenciando un claro choque entre las posturas religiosas y el principio del estado laico.

El Arzobispo de San Luis Potosí, Mons. Jorge Alberto Cavazos Arizpe, expresó su profunda inquietud y desaprobación ante la inclusión del artista en el programa de la FENAPO. En declaraciones recientes, el prelado reveló haber enviado una carta formal al gobernador, instándolo a reconsiderar la decisión.

Cavazos Arizpe trazó un paralelismo con la prohibición de los narcocorridos en ciertos eventos, cuestionando la doble moral que, a su parecer, implica permitir un concierto que, en sus palabras, "se burle de las creencias o de la fe". Para el líder religioso, la figura de Marilyn Manson "atraía para situaciones del mal" y su presentación podría "incitar" a comportamientos negativos, afectando incluso a la juventud.

"Como iglesia, unidos a Cristo, no podemos propiciar ninguna insinuación del mal. Tenemos que atacarlo. Es algo que nos inquieta, que nos entristece. He oído a muchas personas, de muchos jóvenes inquietos porque escuchan que eso pasará", sentenció.

Gobierno local aprueba concierto de Marilyn Manson

Por su parte, el Gobernador de San Luis Potosí respondió firmemente a las objeciones de la Arquidiócesis, enfatizando la naturaleza laica del gobierno. "Estamos en un estado laico, ya no estamos en la Santa Inquisición, eso ya se acabó", afirmó el mandatario, subrayando la importancia de respetar la diversidad de pensamiento. "Tenemos que respetar el pensar de todas las personas, por igual, de quien sea", añadió.

El gobernador desestimó la controversia, indicando que la asistencia al concierto es opcional y no obligatoria. "Yo no quiero decir si están contentos o enojados, quien no quiera no va a ir. ¿Para qué hacer tantas polémicas? ¿Para qué lo exhibo?", concluyó, sugiriendo que la polémica es innecesaria y que cada individuo es libre de decidir si asiste o no al evento.

Este debate pone de manifiesto la constante tensión entre la libertad de expresión, el entretenimiento y las convicciones religiosas en una sociedad plural. La FENAPO 2025 promete ser el escenario de este pulso, donde la música de Marilyn Manson resonará en medio de un diálogo aún abierto sobre los límites de la laicidad y la moral pública.