Aida Cuevas revela los motivos por los que no se casó con Juan Gabriel | VIDEO

Aida Cuevas sigue dando mucho de qué hablar. Después de los problemas que tiene con su hermano, la cantante con 50 años de trayectoria decidió darle la vuelta a la hoja y contar algunos de los momentos felices que vivió junto a Juan Gabriel. Dentro de sus recuerdos están algunos de los momentos que vivieron juntos en los meses finales de la vida del Divo de Juárez. Aida recordó que su compadre le pidió matrimonio en tres ocasiones.

La cantante que celebra sus 50 años de trayectoria acudió a 'De primera mano', donde contó que vivió muchos momentos felices con el Divo de Juárez, viajes, conocer sus casas, las canciones que le dio y muchos otras historias y anécdotas que le gusta recordar a Aida. Entre los temas estuvo el de las tres veces que le pidió matrimonio en tres ocasiones, por los Gustavo Adolfo Infante y compañía no dejaron escapar la oportunidad de saber los motivos por los que no culminaron en el altar.

"Viví muchas cosas con él y platiqué tanto con él... nos hicimos compadres y después viajamos juntos. Conocí muchas de sus casas, hice tantas cosas con él y no me quise casar", dijo Aida Cuevas antes de revelar los motivos por los que no quiso unirse en sagrado matrimonio con el Divo de Juárez.

Aida dejó claro que existía un factor de peso por el que no podía aceptar casarse con él, pero lo que nadie se esperaba era que Cuevas y revelar la última vez que tocó el tema con Juanga, donde el cantante le preguntó los motivos por el que no aceptó ser la esposa de una de las grandes leyendas de la música en México.

Aida Cuevas recordó los motivos por los que se casó con Juan Gabriel (IG: aidacuevasoficial)

Aida revela los motivos por los que no se casó con Juan Gabriel

Tras la pregunta de Gustavo Adolfo Infante, Aida dejó claro que iba a dar una premisa en el programa, ya que nunca le había revelado a nadie lo que le dijo a Juan Gabriel cuando le preguntó los motivos por los que no le aceptó casarse con él tras las tres ocasiones en las que le pidió que se unieran para toda la vida. Cuevas dejó claro que esa charla la tuvieron cinco meses antes de que el Divo de Juárez perdiera la vida.

"¡Porque era mi compadre! Yo no sé ustedes, pero yo si soy de la Virgen de Guadalupe y no soy mocha", comenzó el recuerdo Aida para después explicar todo lo que le dijo a Juan Gabriel unos meses antes de que perdiera la vida Juanga. Cuevas recordó que el Divo de Juárez le preguntó el motivo por el que no había aceptado casarse con él un día sentados en la mesa donde sólo la leyenda mexicana cenaba.