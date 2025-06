Aída Cuevas exhibe a su hermano Carlos Cuevas y asegura que la golpeó a ella y a su papá

El pleito familiar continúa entre los hermanos Aída Cuevas y Carlos Cuevas, ya que cada uno ha compartido su versión de los hechos que derivaron en una demanda. Mientras la cantante asegura que ganó el conflicto legal, su hermano sostiene que esto es mentira.

Para hacerle frente al tema, Aida Cuevas exhibió a Carlos Cuevas y ayer 17 de junio aseguró que la golpeó a ella y a su papá, Alfonso Cuevas. La cantante y actriz, de 61 años de edad, reiteró esto en una entrevista que le concedió a los presentadores del programa “De primera mano”, a fin de sostener esta versión que previamente había abordado.

Además, Aída Cuevas expuso que Carlos Cuevas le puso la demanda porque ella lo evidenció de manera abierta al dar a conocer las agresiones físicas que sufrieron ella y su papá. Incluso dijo que su hermano sacó de su casa a su mamá, Carlota Castillo.

“Yo estoy enojada y por lo que él me demanda es por lo que dije, que le pegó a mi papá, que a mi madre la corrió de la casa, que a mí me pegó, muchas cosas, y por eso es el problema para él”, sostuvo Aída Cuevas.

Aída Cuevas habló de la confrontación contra su hermano Carlos Cuevas para dar algunos detalles, a fin de cuidar los procesos legales que hay de por medio. Esto generó que el conflicto familiar de los famosos causa furor, al grado de que ambos son tendencia. Además, la cantante siguió reiterando que su hermano está actuando contra ella porque reveló cómo la trató a ella y a sus padres.

La cantante y su hermano viven dos procesos legales: un proceso penal por agresiones físicas y una demanda civil por daño moral. El primer proceso proviene de las declaraciones de la artista, mientras que el segundo proceso es una respuesta a las acusaciones, ya que Carlos Cuevas le reclama a Aída Cuevas que lo acusó de violento, afectándolo.

“Venía mal, desorbitado de los ojos. Entró a la casa, llegó a maldecirme, a decir muchas groserías, me zarandeó y me tiró contra la pared. Ya no me duele lo que me hizo, lo que le hizo a mis padres, sí”.