Verónica Gallardo tacha de "irrelevante" a Ángela Aguilar y asegura que no le interesa entrevistarla

Verónica Gallardo es una de las periodistas más reconocidas dentro del entretenimiento mexicano, pues con décadas de trayectoria en programas como "La Oreja" se consolidó como una de las grandes referentes de la farándula. Por ello, sus opiniones sobre ciertas figuras del medio se toman con bastante seriedad; sin embargo, su estilo filoso también le ha gando comentarios por parte de las y los seguidores de las figuras de quien habla.

En esta ocasión, la periodista de espectáculos no se mordió la lengua al soltar su opinión sobre la pareja del momento: Ángela Aguilar y Christian Nodal, quienes están a punto de celebrar su primer aniversario de casados. En una reciente entrevista con el periodista Ernesto Buitrón, Gallardo se mostró tajante al decir que ni en el pasado ni ahora le interesa mantener contacto o realizar una entrevista con la menor de la dinastía Aguilar.

Cabe recordar que Ángela Aguilar, hija del legendario Pepe Aguilar, ha construido una carrera meteórica en el género regional mexicano, ganando reconocimiento internacional, incluidos premios y nominaciones en los Latin Grammy. Sin embargo, la visión crítica de Gallardo apunta no hacia su talento artístico, sino a la percepción que tiene de su personalidad y autenticidad.

Verónica Gallardo afirma que la música de Ángela Aguilar es "irrelevante"

La periodista argumentó que, desde su perspectiva como experta en farándula, la vida y obra de Aguilar no aportan contenido relevante para su audiencia ni para el análisis profundo del espectáculo. De la misma forma, Gallardo describió a Ángela como alguien que "no transmite sinceridad ni honestidad" y señaló que no siente empatía ni interés por acercarse a ella profesionalmente.

Ángela Aguilar me cae mal, de entrada me cae mal; yo la veo y me doy la vuelta, no es alguien que yo tenga ganas de entrevistar por ningún motivo, ¿no? ¿Por qué? Porque al verle la cara no la siento honesta, ni sincera, ni nada, declaró Verónica Gallardo.

Por otro lado, la periodista expresó su admiración por Cazzu, a quien considera una artista con una propuesta musical innovadora, destacando su creatividad tanto en la composición de letras como en la fusión de sonidos. No obstante, aclaró que su reconocimiento no implicaba una postura de defensa personal hacia la cantante, sino simplemente una apreciación por su autenticidad y estilo artístico.

A mí las canciones de Cazzu me gustan, yo ya las había escuchado desde antes [...] no es apoyar es que ella hace buena música, escribe bonito, canta bien, me gusta lo que hace, declaró.

De la misma forma, dirigió duras críticas hacia Flor Rubio y Pati Chapoy, a quienes señaló por menospreciar el trabajo y los logros de la artista argentina. Enfatizó que, pese al escepticismo de ambas, la cantante logró agotar localidades en el Auditorio Nacional en cuestión de minutos, un hito que, según ella, evidencia su impacto en el público mexicano. Además, cuestionó la actitud de sus colegas, calificándola como falta de objetividad y carente de profesionalismo.

El personaje no lo ven, no lo estudian, lo dicen a lo idiota, sinceramente. Yo lo aprendí, no te creas que nací así de inteligente, no yo fui aprendiendo. Alguien me llamó mucho la atención, me dijo: "Vero no andes demeritando carreras, antes estudia, ve quién es, qué ha hecho y luego da tu opinión", sentenció.

Verónica Gallardo da su opinión sobre el matrimonio de Nodal y Ángela Aguilar

Por otra parte, la comunicadora también se refirió con dureza a Christian Nodal, quien ha sido una figura controversial dentro y fuera de México debido a su vida amorosa y estilo de vida. Gallardo calificó a Nodal como un hombre "fácil", en alusión a sus múltiples relaciones públicas que terminaron en escándalos o rupturas mediáticas

Enfatizó que su opinión no nace de un sentimiento de superioridad ni de una postura arrogante, sino de las lecciones que brinda la experiencia a lo largo del tiempo. Desde su perspectiva, el historial sentimental de Christian Nodal sugiere que su relación con Ángela Aguilar tiene altas probabilidades de concluir en una separación marcada por el escándalo.