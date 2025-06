Tania Rincón revela cómo conoció a su nuevo novio Pedro Pereyra y asegura que le gustaría casarse otra vez | VIDEO

En febrero de 2023, Tania Rincón sorprendió a sus millones de seguidores al anunciar su divorcio de Daniel Pérez, padre de sus dos hijos Amelia y Patricio, de acuerdo con la presentadora de Hoy, la separación de quien fue su esposo se dio de manera amistosa y ahora sabemos que tenían distanciados mucho tiempo antes de que anunciaran la noticia.

Meses más tarde, para ser exactos, en noviembre de ese mismo año, la también experta en deportes comenzó a dejarse ver con Pedro Pereyra, productor de TUDN, semanas después confirmó su romance. A casi dos años de esto, Tania Rincón por primera vez revela como se enamoró de su actual novio y si es que le gustaría casarse con él.

En una entrevista reciente en el programa digital “Pinky Promise” en donde estuvo Tania Rincón y su amiga Karime Pindter, ahí, la conductora de Hoy se sinceró y dio detalles de cómo es que nació el amor entre ella y su actual pareja, Pedro Pereyra.

Tania reveló que ella y Pedro se conocieron durante las largas jornadas de trabajo, especialmente, cuando a ella le tocaba salir a grabar en locaciones de campo, sin embargo, dejó claro que en ese momento nunca le llamó la atención su actual novio, admiraba su trabajo, pero, jamás se le hizo guapo, incluso, Tania recuerda que lo llamaba “niño”, debido a lo joven que es.

“La realidad nos conocimos en la chamba, en las notas de campo…me caía super bien, o sea, incluso yo a todo mundo le decía: ‘no manches este chavo, yo le decía al niño, este niño yo me lo llevo a la guerra’, o sea, porque son de las personas que hacen resuelven, como buen productor, es muy movido muy ágil, pero también a la vez super gentil en su trato no sólo conmigo sino con toda la gente con la que trabajaba”, comenzó a contar Tania Rincón

Sin embargo, todo cambió luego de que tanto Tania Rincón como Pedro Pereyra atravesaran un divorcio, este tema y situación los unió y comenzaron a platicar del mismo tema, y fue así como se fue dando el acercamiento entre ellos.

“Después como que los dos nos sumergimos en la misma situación del divorcio, como que hablamos al mismo idioma, (Pero, ¿te parecía guapo o sea lo veías o sea además de lo que contaste como que ahí está lindo?), no fíjate que no nunca lo vi así como con otros ojos que no fuera lo de admiración decir que bueno es su chamba, pero nunca lo vi guapo”, dijo Tania Rincón

En esta misma plática, Tania fue cuestionada si luego de haber estado casada con Daniel Pérez durante casi 20 años, ahora que está nuevamente enamorada de Pedro Pereyra, le gustaría volver a casarse, a lo que la conductora de Hoy confirmó que sí estaría dispuesta a vivir nuevamente esa experiencia.

“Aunque no me saque el rocón, Pedro es un tipazo, (¿te gustaría casarte?) sí, me encantaría, no sé si todo el tramite, pero, sí una ceremonia super linda, sí algo muy hermoso…”, confirmó Tania Rincón