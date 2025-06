Protagonista de “Mentiras, la serie” "confirmó" que ya se tatuó los ojos de Belinda, como lo hizo Nodal

Tras el exitoso estreno de la serie “Mentiras”, las redes sociales no han dejado de viralizar momentos especiales y muy importantes de esta gran historia, cuya adaptación a televisión de la obra de teatro que lleva el mismo nombre ha tenido una gran aceptación .

Y es que, fanáticos de “Mentiras, la serie” no solo han estado comentando la trama, sino también uno de los momentos más épicos de esta producción, nos referimos al beso entre Belinda y Regina Blandón, si no has visto la serie o la obra de teatro, puedes estar tranquilo, pues, no haremos ningún tipo de spoiler (más de lo que ya se ha visto en redes sociales).

¿Integrante de “Mentiras, la serie” se tatuó los ojos de Belinda?

Debido la viralización de la escena en la que Belinda y Regina Blandón se besan en “Metiras, la serie” en redes sociales las han mantenido en tendencia durante varios días, pues, algunos tratan de entender el porque ambas actrices protagonizan un apasionado beso.

Otros más, aplauden la inclusión en la serie y algunos otros ya bromean con esta escena, en donde se cuestionan si es que después de haberse besado tan apasionadamente, Regina Blandón ya cayó ante los encantos de Belinda y al igual que algunos de sus exnovios, entre ellos Nodal también se tatuó los ojos de la rubia.

Regina Blandón “confirma” tatuaje de los ojos de Belinda

Para sorpresa de muchos, fue que la propia Regina Blandón respondió con gran ironía a los cuestionamientos de los usuarios de redes, por lo que la actriz “confirmó” muy a su estilo que ya se había tatuado los ojos de Beli.

La respuesta de la actriz fue vista como una muestra de su buen sentido del humor y también como un guiño a una etapa mediática muy recordada, que es cuando Nodal, durante su relación con la intérprete de “Luz sin gravedad”, decidió llevar grabada la mirada de la rubia en el pecho.

La comparación entre ambos momentos no tardó en viralizarse. Aunque en esta ocasión todo se trató de una broma y no de un gesto de amor como en el caso del cantante.