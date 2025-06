Peligra salud de Florinda Meza por serie Chespirito: "Podría derivar en tragedia"

La nueva serie de la vida de Roberto Gómez Bolaños, 'Chespirito: Sin querer queriendo' llegó a MAX para que el mundo pueda conocer un poco más sobre la forma de ser del creador de clásicos como El Chavo del 8 y el Chapulín Colorado. Tras el estreno el pasado 5 de junio, Florinda Meza, viuda del mítico actor y productor mexicano, estaría presentando una crisis de salud, de acuerdo con una persona cercana al círculo de la actriz que le diera vida a Doña Florinda.

De acuerdo con información de TV Notas, en una entrevista realizada a una persona cercana a la viuda de Roberto Gómez Bolaños, Florinda Meza estaría presentando una crisis de salud tras la presentación de los primeros capítulos de la serie donde se narra la vida del mítico productor, comediante y actor mexicano. En la charla se dejó claro que Meza estaría teniendo un cuadro de depresión total, ansiedad y dolor de cabeza. La persona tiene miedo que pase una tragedia.

Florinda Meza estaría viviendo una crisis de salud (IG: florindamezach1)

Florinda Meza no está de acuerdo con la serie de Chespirito

La serie que se presenta por MAX cuenta con tan solo dos episodios en la plataforma de streaming, pero con tan solo estos capítulos ya generó polémica con algunas de las escenas y anécdotas que se han presentado. Florinda Meza ha dejado claro que está en contra de lo que se ha presentado, ya que están falseando los hechos para vender. El principal tema con el que está en contra la viuda de Roberto Gómez Bolaños tiene que ver con la supuesta intervención en el matrimonio entre Chespirito y Graciela Fernández, así como algunos otros detalles que hacen ver la vida del actor como de Hollywood para vender.

"La serie puede parecer romántica, porque lo pinta como un luchador muy al estilo Hollywood... Pero no es su historia. Es un cuento, puede ser bonito, incluso divertido, pero no es su biografía. A este genio le gustaría que la gente conociera su vida, la verdadera. Que lo recordaran por su legado y no por un melodrama de ficción que falsea los hechos solo para vender", dijo Florinda a los medios de comunicación.

Todos estos temas donde se busca romantizar la vida de Roberto Gómez Bolaños. Donde aseguran que se entrometió en el matrimonio con Fernández y algunos otros puntos, son los que están haciendo que Florinda Meza esté presentando esta crisis de salud donde "sufre punzadas en el corazón" y tiene preocupados a todos los amigos y familiares que conviven con la comediante y actriz mexicana.