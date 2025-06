Papá de Ana Bárbara afirma que su hija lo habría mandado a golpear luego de exponer "su verdad"

La relación entre la reconocida cantante mexicana Ana Bárbara y su padre, Antero Ugalde, ha pasado de una estrecha cercanía a un distanciamiento que se volvió público y doloroso. Lo que alguna vez fue un lazo familiar fuerte y lleno de apoyo mutuo, ahora está marcado por acusaciones y reproches en contra de la también actriz.

Ana Bárbara, cuyo nombre real es Altagracia Ugalde Motta, alcanzó fama internacional gracias a su talento en la música regional mexicana, especialmente en el género grupero y ranchero. Su carrera comenzó bajo la tutela y apoyo de su papá, quien fue fundamental para impulsar sus primeros pasos en la industria musical.

Sin embargo, en declaraciones recientes, Antero Ugalde expresó que siente una profunda decepción y dolor hacia su hija, a quien calificó de "fría y calculadora" desde que inició una relación sentimental con Ángel Muñoz. Pero no solo la frialdad ha sido motivo de ruptura, pues según declaraciones del propio don Antero, hubo un incidente grave hace algunos años en el que casi termina en un enfrentamiento físico.

Pancho estuvo a punto de venirme a golpear por culpa de ella. Cuando a mí me daba por salir en los medios para hablar, a ella le pareció muy mal, entonces me echó encima a Pancho, pero de forma criminal. Me echó encima a Pancho y a su mamá, pero feo, declaró Antero Ugalde.

Y en medio de la creciente tensión familiar entre Ana Bárbara y su padre, distintas personas se preguntaron si la intérprete de "Lo Busqué" lo habría felicitado durante el famoso Día del Padre. Ante ello, Antero Ugalde no dudó en revelar para el periodista Gustavo Adolfo Infante que no recibió ni una llamada ni un mensaje de su hija en esa fecha significativa.

Con voz serena pero visiblemente afectado, don Antero lamentó el distanciamiento, afirmando que desde hace más de un año no tiene noticias de Ana Bárbara. No ha habido contacto ni en celebraciones importantes como Navidad o cumpleaños. De la misma forma, explicó que a pesar del dolor que le provoca esta indiferencia, el padre de la intérprete señaló que optó por aceptar el distanciamiento.

Ya me siento caído. Me hablaron varios de mis hijos. (Ana Bárbara) No me habló, tiene un año que no sabe si vivo o muero. No me ha hablado ni en Navidad [...] Ya no le importa si vivo o muero. Ella ya no tiene padre. Tuve que aguantar faltas de respeto por ella, afirmó Antero Ugalde.