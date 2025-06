Muere famosa chef de la televisión, tenía solo 55 años

Una de las mayores celebridades culinarias de la televisión, la chef Anne Burrell, falleció este 16 de junio en su casa, ubicada en Brooklyn, Nueva York. Tenía 55 años de edad.

Su muerte fue confirmada por su familia a medios norteamericanos, donde resaltaron la labor de la cocinera que, durante 18 temporadas, condujo el programa Los peores chefs de América para la cadena Food Network.

La chef era conocida por su participación en numerosos programas de televisión. Foto: X / Food Network

“Anne fue una amada esposa, hermana, hija, madrastra y amiga, su sonrisa iluminaba cualquier lugar al que entraba. Su luz irradiaba más allá de sus conocidos, tocando a millones de personas en todo el mundo. Aunque no esté más con nosotros, su calidez, espíritu y amor sin fronteras será eterno”, compartió su familia.

Nacida en Nueva York en 1969, Burrell supo forjarse una trayectoria siempre ascendente en la televisión culinaria. Su debut en la escena gastronómica neoyorquina ocurrió en 1996, aunque su salto a la pantalla chica se dio cuando ejerció como sous chef en el concurso televisivo Iron Chef.

Burrell también era conocida por sumarse a causas altruistas. Foto: X / Chef Anne Burrell

En 2008 estrenó su primer programa en solitario, Secretos de un restaurante, pero la emisión que la consolidó como una estrella fue Los peores cocineros de América, el cual se emitió prácticamente sin pausas desde 2010 y por 18 temporadas.

Hasta el momento no han sido reveladas las causas de la muerte de la cocinera y autora de distintos libros de cocina, entre los que destacan Cook Like a Rock Star y Own Your Kitchen: Recipes to Inspire and Empower.

Se despiden de cocinera estrella

Las condolencias para la familia de la cocinera no se hicieron esperar, y mientras la cadena de televisión en la que desarrolló su carrera frente a las cámaras compartía la pena con sus seres queridos, otros colegas dedicaron largos pensamientos en su memoria.

La chef era conocida por su temperamento frente a las cámaras. Foto: X / Chef Anne Burrell

“Anne no solo fue una cocinera increíble. Era un espíritu radiante que iluminaba cada sitio en el que entraba. Desde el principio de Los peores cocineros de América, nuestra rivalidad amistosa se basaba en el respeto mutuo: si me arriesgaba decolorándome el cabello, ella se arriesgaba a perder el suyo. “Siempre recordaré su dedicación no solo a la comida, sino en el apoyo a los demás. Ella creía en cultivar el potencial culinario y celebrar las pequeñas victorias, sin importar si era un cocinero amateur o durante una recaudación de fondos”, señaló el chef británico Robert Irvine, estrella de Rescata mi restaurante.

Burrell tuvo una exitosa carrera dentro y fuera de la televisión. Foto: X / Chef Anne Burrell

A la chef Anne Burrell le sobreviven su esposo Stuart, su hijastro Javier, su mamá Marlene y su hermana, Jane. Descanse en paz.