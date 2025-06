Madre de Geraldine Bazán rompe en llanto y envía mensaje a su hija por su distanciamiento

Aunque parecía que Geraldine Bazán tenía una relación cercana con su mamá, Rosalba Ortiz, recientemente confirmó que había decidido poner distancia entre ellas debido a sus constantes declaraciones que la llevaban a ser blanco de controversia. Al respecto, la madre de la actriz no pudo contener el llanto al hablar de los conflictos con su hija a quien le envió un mensaje afirmando que, pese a ello, está dispuesta a todo por defender a su familia.

En sus encuentros con los medios de comunicación, Rosabla Ortiz no ha evitado ser cuestionada sobre las controversias que rodean a su famosa hija por lo que se ha mostrado honesta al dar su opinión. Sin embargo, esto habría generado roces entre ellas por los que la actriz habría tomado la decisión de distanciarse pese al gran cariño y respeto que tiene por su mamá.

En entrevista para el programa “Ventaneando”, Rosalba Ortiz habló sobre los desacuerdos que tiene con Geraldine Bazán y por los que se encuentran distanciadas. La madre de la actriz indicó que está dispuesta a todo para defender a su familia, por lo que continuará dando declaraciones en las que no dudará en responder cuando se trate de hacer frente por su hija.

“Yo siempre saldré a dar la cara (…) Ella está distanciada, yo no, la distancia no debe ser ley del hielo o liberarse totalmente. A mis hijos no les doy dinero, pero tampoco les pido y por eso me he sentido con la libertad de opinar (…) Quiero decirte, hija, de que voy a seguir, si alguien me pregunta voy a contestar. Tendría que irme de este país para no sentir lo que digan”, dijo Rosalba Ortiz.