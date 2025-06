Lucerito Mijares responde a quienes la llaman “nepo baby” por ser hija de Lucero y Manuel Mijares

Pese al talento y simpatía con los que se ha ganado el cariño del público, Lucero Mijares ha sido duramente criticada por algunos internautas en redes sociales y señalada de ser “nepo baby”. Al respecto, la joven cantante no se quedó callada y, fiel a su estilo, no dudó en responder destacando el talento de aquellos artistas que han decidido abrirse paso en la industria siguiendo los pasos de sus padres.

“Nepo baby” se usa para referirse a los hijos de destacadas figuras en la música, la actuación, la moda y otras industrias que se “benefician del nepotismo” para abrirse paso. En México algunas de las celebridades que han sido señaladas bajo este término son Ángela Aguilar, Evaluna Montaner, Eduardo Capetillo Jr., los hijos de Eugenio Derbez y Emilio Osorio.

En una reciente conferencia de prensa retomada por la reportera Berenice Ortiz en su canal de YouTube, Lucerito Mijares no dudó en responder a quienes la llaman de esta manera y aseguró que eso es tan sólo un paso en la industria en la que hay que demostrar talento para alcanzar el éxito.

“Creo que está padre tener este escalón y creo que también depende mucho, lo diré modestamente, el talento de la persona. Siento que hay hijos de artistas que han querido cantar o bailar y no por ser hijos de artistas son famosos, creo que también depende mucho de eso porque la gente, especialmente en México, aporta muchísimo y apoyan demasiado, pero luego sí son mala onda”, dijo Lucerito Mijares.

Fue durante una transmisión en vivo de “Juego de Voces” junto a Manuel Mijares, Yuri y Emmanuel que la llamada “Novia de América” salió en defensa de sus hijos ante aquellos que los critican tachándolos de “nepo babies” y puntualizó que es gracias a que han crecido bajo los reflectores que decidieron seguir sus pasos.

“Nuestros hijos no son artistas porque son hijos de artistas, porque hay gente por ahí diciendo: ‘Claro, porque son hijos de artistas’, a ver, no sean envidiosos ni traumados, se calman. Son artistas porque lo traen adentro (…) Entiendes cuando una persona tiene una vocación, sea hijo de famoso o no. Tiene ese arte ahí y lo tiene que sacar, entonces qué padre que a la gente le guste y se los agradecemos mucho”, dijo la cantante.