Kika Edgar habla por primera vez del rompimiento de Laura Flores y Lalo Salazar: "Me siento muy apenada"

Hace una semana la actriz de telenovelas, Laura Flores, sorprendió a toda la industria del espectáculo al compartir un comunicado anunciando su separación del periodista de Televisa, Eduardo "Lalo" Salazar. La famosa confesó que él fue el encargado de tomar la decisión.

Horas después se viralizó un video en el que la cantante, Kika Edgar, promocionó su nuevo sencillo musical en el programa que conduce Lalo Salazar. Durante la transmisión ambos lucieron muy cercanos y horas más tarde Laura Flores hizo oficial su separación.

Ante esta situación varios fans del espectáculo especularon que la cercanía que mostraron Kika Edgar y Lalo Salazar pudo ocasionar el rompimiento del periodista con la actriz de telenovelas. Por ello la cantante rompió el silencio y habló ante los medios.

A una semana del rompimiento que sacudió a la industria del espectáculo, Kika Edgar ofreció una conferencia de prensa en la que fue cuestionada sobre el rompimiento entre la actriz, Laura Flores y el periodista de Televisa, Lalo Salazar.

Sin guardarse nada la cantante dijo que todo ocurrió por pura "casualidad" y actualmente se encuentra muy "apenada". Explicó que su manera de cantarle a Lalo Salazar provocó toda la controversia después de que se anunciara su separación con Lalo Salazar.

"Resultó pura casualidad todo este rollo, me siento muy apenada. Si no hubiera pasado nada, hubiera pasado desapercibido totalmente, pero no", dijo.