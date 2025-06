Jean Duverger revela cuando le declaró su amor a Yolanda Andrade

Jean Duverguer es uno de los conductores más queridos de Miembros al Aire, pero su trayectoria lo ha llevado a formar parte de grupos de música y de producciones especializadas en deportes. En esta ocasión, el presentador de televisión decidió contar una anécdota que dejó a más de uno con la boca abierta, ya que decidió declararle su amor a Yolanda Andrade.

En la última edición de Miembros al Aire, el exintegrante de Timbiriche contó una anécdota en un momento de risas del programa. Jean reveló que durante un momento de su vida estuvo "enamorado" de Yolanda Andrade, pero dentro de la historia reveló que le llegó a declarar su amor, a pesar que un amigo le dijo que no tendría ninguna posibilidad con la conductora de TV.

"Esa chava con la que yo quería, estaba enamorado. Yo decía que era la mujer más hermosa, muy divertida, muy cotorra. Le tiraba la onda, le decía: 'Estoy enamorado de ti'", contó Jean Duverguer entre risas y la expectativa de sus integrantes de Miembros al Aire que esperaban el nombre de su eterna enamorada.

Tras dar esta introducción, Duverguer dejó claro que se trataba de Yolanda Andrade. Después de revelar el nombre de "crush" por algunos años de su vida, el exintegrante de Fox Sports confirmó que le confesó su amor, pero la reacción no fue la esperada. Eso sí, en la actualidad son buenos amigos y han hablado del tema entre risas. Jean dejó claro que la adora y es una persona muy linda.

Jean confesó que estaba enamorado de Yolanda Andrade (IG: miembrosalairetv)

La reacción de Yolanda Andrade ante la declaración de amor de Duverguer

Previo a confesar la reacción de Yolanda, Jean confirmó que Alex Ibarra, amigo del conductor de televisión, le explicó que no tenía posibilidades con Andrade. El ex Timbiriche dejó claro que no entendía la razón por la que le habían comentado eso. A pesar del comentario, Duverguer decidió confesarle su amor.

Jean recordó que no hubo una respuesta detallada a la declaración de amor que le lanzó a Yolanda. Lo que sí fue que el integrante de Miembros al Aire interpretó su gesto de rechazo. Posteriormente se enteró que Andrade en realidad tenía otras preferencias sexuales, por lo que no iba a ocurrir nada sentimental entre ellos. Eso sí se formó una bonita amistad que perdura hasta el momento, según relató el exintegrante de Timbiriche.

Jean se enteró que Yolanda Andrade tenía otros gustos (IG: montseyjoetv)

La amistad entre Yolanda y Jean ha trascendido a lo largo de los años. El conductor confirmó que la conexión entre ambos es más profunda que trasciende todo tipo de sentimientos románticos. La cercanía entre ambos se ha mostrado a lo largo de os años en redes sociales y en diferentes ocasiones donde han compartido las cámaras. Una relación donde el afecto, respeto y complicidad se hacen presentes en cada ocasión.