Ivonne Montero se desmaya al salir del teatro, ¿cuál es su estado de salud?

En una escena que alarmó tanto al público como al elenco de la obra "El Sótano", la reconocida actriz Ivonne Montero sufrió un desmayo al finalizar una de las presentaciones. Ante esto, la actriz tuvo que ser auxiliada por sus compañeros y atendida por paramédicos que se encontraban en el lugar, quienes rápidamente buscaron estabilizarla.

Días después, en una entrevista para el programa "De Primera Mano", Montero explicó que el desmayo fue resultado de un conjunto de factores físicos y emocionales acumulados durante las funciones intensas de la obra. La actriz de 51 años afirmó que "El Sótano" es un montaje teatral exigente y que requiere un gran esfuerzo físico, por lo que en medio de condiciones poco favorables como el calor y la falta de ventilación suficiente en el teatro, su cuerpo colapsó.

Me tuvieron que sacar casi cargando... Me tuvieron que desprender la ropa, echarme aire, alcohol, vinieron paramédicos, o sea, sí me sentí mal [...] Lo acredito mucho al esfuerzo físico que hago yo en escena, hay mucho aire, hace calor. Encima, tengo una lesión en mi espalda, me fajo, entonces, no me entra el oxígeno, afirmó Ivonne Montero.