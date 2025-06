El romance entre Laura Flores y Lalo Salazar será un capítulo de “La Rosa de Guadalupe”

La historia de amor de la actriz Laura Flores y el periodista Lalo Salazar llegó a su fin, pero la polémica aún no termina, ya que a pesar de haber anunciado la ruptura de su noviazgo, parece que aún queda más qué contar y es que presuntamente podrían llevar a cabo un capítulo de “La Rosa de Guadalupe” sobre cómo fue su relación.

Desde que Laura Flores y Lalo Salazar anunciaron que estaban juntos y probando suerte en el amor, millones de personas se sintieron interesadas por cómo surgieron los sentimientos entre ambos, pero también se decepcionaron al conocer que habían decidido terminar con su noviazgo.

Por lo que ahora fue el periodista Álex Kaffie quien compartió el interés de los productores de “La Rosa de Guadalupe”, en llevar a cabo un episodio inspirado en el romance de la actriz Laura Flores y el periodista Lalo Salazar, por lo que ya estarían en pláticas con los guionistas para realizar el capítulo especial.

Miguel Ángel Herros, productor de “La Rosa de Guadalupe” ya solicitó a su equipo de escritores que escriban un episodio inspirado en la relación de la actriz y el periodista, tal y como pasó con los cantante Nodal y Ángela Aguilar y otras estrellas del espectáculo que su historia fue contada en esta versión.

Lalo Salazar y Laura Flores terminaron su relación. Foto IG/laurafloresmx

¿Cuándo se estrena el capítulo de “La Rosa de Guadalupe” de Laura Flores y Lalo Salazar?

Hasta el momento todavía no es oficial que se realice un capítulo inspirado en la fugaz historia de amor de Laura Flores y Lalo Salazar, ya que desde las cuentas oficiales del programa de televisión no han mencionado algún adelanto sobre este rumor, por lo que no hay una fecha tentativa de su estreno.

¿Por qué terminaron Laura Flores y Lalo Salazar?

Laura Flores y Lalo Salazar terminaron su noviazgo el pasado 9 de junio, en lo que respecta a la manera en la que informaron la noticia, fue la actriz quien reveló que el periodista tomó la decisión, aunque no ofreció más detalles al respecto, mientras que el conductor de noticias no ha expresado nada, pero también hay diversas teorías que asegura que hubo malos entendidos e incluso una propuesta de matrimonio que fue rechazada.