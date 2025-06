Destapan supuesto amorío entre Marjorie de Sousa y Eduardo Capetillo

En las últimas semanas el nombre del cantante, Eduardo Capetillo, ha estado en boca de todos después de que trascendiera que próximamente anunciará su divorcio de la actriz, Biby Gaytán, con quien lleva varios años en uno de los matrimonios más estables.

De acuerdo con los reportes, la pareja está cumpliendo algunos compromisos y posteriormente confirmarán su separación. A pesar de los rumores, ambos han aparecido juntos en distintas publicaciones realizadas en redes sociales, incluso su hijo, Eduardo Capetillo Jr., ha desmentido la información.

La pareja sigue en el ojo del huracán. Foto: Biby Gaytán

Destapan supuesto amorío de Marjorie de Souza y Eduardo Capetillo

En una de sus recientes transmisiones en su canal de YouTube, el experto en temas de la farándula, Javier Ceriani, nuevamente habló de las supuestas infidelidades que cometió Eduardo Capetillo contra su aún esposa, la cantante y actriz, Biby Gaytán.

Hace unas semanas, Javier Ceriani, aseguró que uno de los motivos de la separación entre Biby Gaytán y Eduardo Capetillo eran las infidelidades que había cometido él. Ahora ventiló que hace unos años tuvo un amorío con la actriz de telenovelas, Marjorie de Sousa.

De acuerdo con el exconductor de "Chisme No Like", Eduardo Capetillo y Marjorie de Sousa tuvieron varios encuentros mientras grabaron la telenovela "Pecadora". Hasta el momento la información no ha sido confirmada, pero se viralizó.

"Había unos revolcones, que hasta los mismos de la producción les pedían paren y ellos no hacían caso", dijeron.

Finalmente Javier Ceriani reiteró que Eduardo Capetillo le fue infiel en repetidas ocasiones a su esposa, Biby Gaytán, mientras grababa telenovelas en el extranjero. Por el momento ninguno de los involucrados ha hablado sobre este tema.