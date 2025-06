Desatan rumor de una supuesta boda obligada entre Eduardo Capetillo y Biby Gaytán | VIDEO

En medio de una supuesta crisis de divorcio entre Eduardo Capetillo y Biby Gaitán, el famoso periodista de espectáculos Javier Ceriani dio a conocer que desde un principio se habría tratado de una supuesta boda por obligación entre ambos, desatando así un serio debate en las redes sociales por la autenticidad de su amor.

De acuerdo con lo que contó el periodista de origen argentino en su más reciente programa, los rumores de divorcia entre la pareja se están haciendo realidad. Las razones principales habrían sido supuestos amorosos del actor fuera de su matrimonio. Hasta el momento ninguno de los protagonistas ha dado a conocer su versión de la historia.

Pero ahí no acaban los datos que lanzó, pues también dio a conocer que supuestamente se trata de un matrimonio arreglado desde el principio. Esto quiere decir que le pidieron a la actriz que se casara con Eduardo Capetillo, aunque no se revelaron las razones detrás de la decisión. Esto solamente entra en la jugada del divorcio como un dato más, lo que no significa que sea una realidad.

"Un día voy a contar lo Biby Gaitán porque a ella la casaron, la boda fue pedida por algunos ejecutivos de su televisora y por eso también salió embarazada. Hay una conductora de la televisión mexicana que también la mandaron a casarse (...) para salvarle los calzones a un ejecutivo"

La pareja estaría en proceso de divorcio. Crédito: bibygaytan

Rumores de Divorcio entre Eduardo Capetillo y Biby Gaytán

En las últimas semanas, fuertes rumores sobre un posible divorcio entre Eduardo Capetillo y Biby Gaytán circularon en diversos medios de comunicación. Estas especulaciones cobraron fuerza luego de que algunos reportes indicaran que la pareja ya no residía bajo el mismo techo y que estarían esperando la conclusión de ciertos compromisos profesionales, incluida la reciente boda de su hija Alejandra Capetillo, para hacer pública su separación. Se habló incluso de divisiones familiares, con los hijos presuntamente distribuyéndose entre los padres.

Sin embargo, el panorama respecto al supuesto divorcio parece tomar un giro diferente a medida que los protagonistas y sus allegados se pronuncian. El hijo mayor de la pareja, Eduardo Capetillo Jr, fue contundente al desmentir los rumores. Abordado por la prensa en el aeropuerto de la Ciudad de México, afirmó que sus padres se encuentran "muy contentos" y que no existe ninguna crisis matrimonial, bromeando incluso sobre los constantes rumores que rodean a su familia, incluyendo noticias falsas sobre la muerte de su padre.

Además de las declaraciones de Eduardo Capetillo Jr, la propia dinámica de la familia en redes sociales y en eventos públicos sugiere que la relación se mantiene sólida. Si bien Eduardo Capetillo eliminó su cuenta de Instagram en medio de la polémica, Biby Gaytán continúa compartiendo momentos familiares, incluso con su esposo. Recientemente, con motivo del Día del Padre, Alejandra Capetillo publicó un emotivo mensaje dedicado a su padre, Eduardo, lo cual algunos interpretaron como una señal indirecta para calmar las especulaciones.

Hasta el momento, ni Eduardo Capetillo ni Biby Gaytán emitieron un comunicado oficial sobre los rumores de divorcio. Su postura es de silencio frente a las especulaciones, dejando que sus acciones y las declaraciones de su hijo hablen por ellos. A pesar de la persistencia de algunos medios en la teoría de la separación, la evidencia disponible a través de la familia sugiere que la pareja, con más de 30 años de matrimonio y cinco hijos, continúa unida y feliz.