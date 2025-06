Cynthia Klitbo aclara la pelea que tuvo con un conductor y asegura no temer ser exhibida en redes

Cynthia Klitbo es una de las actrices más aclamadas de la televisión, por ello, los altercados que ha protagonizado en la vía pública han dado de que hablar al ser filtrados en redes sociales. Ante la posibilidad de que esto pudiera ocurrir, fue la actriz quien habló del reciente incidente vial que tuvo con un sujeto que estuvo a punto de impactar el vehículo y que, pese a ello, la insultó pensando que no se defendería.

La actriz de “El privilegio de amar” relató hace tan sólo unos días viajaba en su vehículo acompañada de su hija cuando otro conductor le cerró el paso, lo que estuvo a punto de provocar un accidente más grave. Sin embargo, recordó la actriz, esto no fue suficiente para el sujeto que bajó del automóvil insultando a la actriz lanzando comentarios machistas ante los que ella decidió no quedarse callada.

La actriz indicó que todo comenzó por un sujeto que estuvo a punto de impactar su vehículo y luego lanzó comentarios machistas por los que no dudó en responder, fue entonces cuando bajo de su carro para confrontarlo sin temor a que pudiera ser grabada por otra persona y exhibida en redes sociales. Puntualizó en que no está dispuesta a soportar esas palabras aún cuando se trata de una figura pública.

“Hay muchos señores que les encanta ver a las mujeres, si yo hubiera sido un señor no se me pone así, pero muchos hombres nos ven a las mujeres manejando solas y ya sabes que está esta onda de con otros no se meten, pero si ven a otra mujer es su momento, per no sabe con quién se topó (…) Yo no soy tolerante ese tipo de hombres, lo siento, perdón, y antes no le pegué porque tenía ganas de agarrarlo… me sacó de quicio”, dijo la actriz en un encuentro con los medios retomado por El Fernan en YouTube.