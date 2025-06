Cazzu trató de hacer una colaboración con famoso grupo de corridos tumbados pero no quisieron: “no lo logré”

En enero de este 2025, Cazzu nos comenzó a dar un poco de adelanto de lo que sería su nuevo disco, con el lanzamiento de “Dolce” un tema completamente diferente a lo que ella ha hecho a lo largo de su carrera, pues, por primera vez, la nacida en Jujuy decidió apostarle al regional mexicano con un corrido tumbado.

A diferencia de todo los ritmos en los que Cazzu había debutado, el corrido tumbado para la trapera le trajo mucho miedo, pues, la misma cantante ha revelado en diversas ocasiones que hacer un corrido no era algo sencillo, pues, incluso tuvo que lidiar con sus propias inseguridades, y recientemente reveló qué intentó hacer un dueto con una famosa agrupación de este género pero que no lo logró.

En entrevista para el podcast “La Heladera”, Cazzu abrió su corazón y habló de todos los temas, desde su vida personal, profesional y algunas situaciones que ha vivido en una de sus etapas más importantes de su vida, nos referimos a la maternidad.

Sin embargo, algo que llamó la atención es la confesión que hizo Cazzu a este espacio digital en donde habló del éxito que ha tenido su más reciente disco titulado “Latinaje” en donde incluye el tema “Dolce”, una canción completamente diferente a lo que la cantante había hecho desde que comenzó su carrera.

Dicho por la misma Cazzu, “Dolce” ha sido uno de los temas que más exigencias y miedos le ha causado, pero, también es una de las canciones más aplaudidas no solo por sus fanáticos de argentina, sino también por el público mexicano que sigue y apoya su carrera de cerca.

Además, Cazzu reveló que aunque trató de acercarse a una famosa agrupación de corridos tumbados para realizar una colaboración con el tema “Dolce”, fue complicado llegar hasta ellos, por lo que no se logró un dueto, eso sí, la argentina se limitó a dar a conocer el nombre de la agrupación que no quiso colaborar con ella.

“Lo intenté, pero no lo logré (una colaboración), no, para qué los vamos a poner, fue difícil llegar a ellos, igual yo los respeto, me parece que estuvo bien, porque finalmente igual estuvimos muy bien en radio aquí en México, la gente lo escuchó y le gustó, yo traía mucho miedo…yo lo hice con mucho respeto y tuve qué hacer oídos sordos a mis propios miedos y entonces, eso hizo que yo me esforzara mucho para que eso quedara bien”, contó Cazzu