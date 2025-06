Ariana Grande anuncia la muerte de su abuela, Marjorie Grande, a los 99 años

Este 17 de junio quedará marcado en la memoria de Ariana Grande para siempre, pues a través de sus redes sociales se mostró devastada por la muerte de Marjorie "Nonna" Grande, a los 99 años de edad. Joan Grande, madre de la cantante y CEO de la empresa de telecomunicaciones Hose-McCann Communications, fue la encargada de comunicar la triste noticia mediante una publicación en Instagram.

Aunque no se dieron detalles sobre las causas del fallecimiento de Nonna, Joan Grande pidió a los fans y medios "respeto y privacidad" para la familia, mientras lidian con la pérdida y al mismo tiempo celebran una vida "hermosa y extraordinaria", evidenciando la tranquilidad que rodeó los últimos días de Nonna, subrayando que la "querida matriarca" falleció en paz, rodeada del amor de sus seres queridos.

Marjorie (Nonna) Grande falleció en paz en su hogar y estuvo rodeada de su familia y seres queridos durante cada momento de sus últimas semanas. Les agradecemos su amor, apoyo y respeto por nuestra privacidad mientras lloramos y celebramos su hermosa y extraordinaria vida, se lee en la publicación de Joan Grande.

Marjorie Grande, una de las más grandes inspiraciones para Ariana Grande

No es un secreto para nadie que Ariana Grande es reconocida mundialmente como una de las voces más potentes y versátiles de la industria musical y la actuación, pero también dio a conocer su estrecha relación con Nonna al hacerla una parte integral de su expresión artística.

Desde la infancia, Nonna fue una figura central para Ariana ya que no solo contribuyó emocionalmente, sino que también aportó a su vida profesional. Una de las anécdotas más significativas ocurrió cuando incentivó a Ariana a audicionar para una producción local de "Annie" en Florida, dando impulso a su carrera artística desde niña.

En 2013, cuando Ariana lanzaba su álbum debut "Yours Truly", Nonna ya aparecía artísticamente, dando su voz de manera no acreditada en la canción "Daydreamin’" En 2019 volvió a colaborar de forma similar en "Bloodline", incluida en el álbum "Thank U, Next".

Pero el momento más emblemático llegó en 2024 cuando Nonna se convirtió en la persona más longeva en aparecer en la Billboard Hot 100, a los 98 años, tras prestar su voz en "Ordinary Things", tema final del álbum "Eternal Sunshine". En él comparte consejos sobre el amor, incluyendo la memorable frase:

Nunca te vayas a dormir sin darte un beso de buenas noches… Y si no te sientes cómoda, estás en el lugar equivocado, salte.

La canción debutó en el puesto 55 en la lista del 23 de marzo de 2024, siendo acreditada como artista y coautora, con alrededor de 8.8 millones de reproducciones. Su hazaña no pasó desapercibida, por lo que el Guinness World Records registró el récord del 12 de octubre de 2024, con Nonna a los 98 años y 163 días; y su logro superó al anterior mayor de edad en la lista, Fred Stobaugh, quien ingresó al Hot 100 en 2013 a los 96 años por su tema "Oh Sweet Lorraine".