Anna Ciocchetti reaparece en redes y habla sobre su estado de salud tras ser hospitalizada

Anna Ciocchetti es una de las actrices que se mantiene cercana a sus fans compartiendo cada detalle de su vida diaria y proyectos profesionales a través de sus redes sociales, por ello, su ausencia generó preocupación hace tan sólo unos días por los rumores su estado de salud. En medio de la incertidumbre se reveló que habría sido hospitalizada de emergencia y ahora es ella quien lo confirma agradeciendo las muestras de apoyo que recibió.

La actriz, de 56 años de edad, despertó sospechas entre sus seguidores debido a su evidente ausencia en redes sociales, algo poco usual en ella. Sin embargo, fue el video publicado en TikTok por el periodista Fausto Ponce lo que encendió las alertas ya que en éste hablaba sobre el delicado estado de salud de Ciocchetti que, indicó, habría sido sometida a una cirugía de emergencia por un problema gastrointestinal con el que los médicos detectarían un tumor.

Tras varias semanas en los que creció la tensión por el estado de la actriz, fue ella quien compartió un video a través de su cuenta de Instagram en el que agradece las muestras e apoyo tanto a sus seguidores como a sus fans, otras figuras del espectáculo y su familia. Ciocchetti se limitó a confirmar que estuvo hospitalizada durante varios días, pero no dio más detalles sobre el motivo dejando claro que está bien y que retomará sus proyectos de trabajo.

“Quiero decirles que estoy bien, que me conmueve profundamente tanto amor que he recibido. Estoy llena de gratitud y de alegría. Gracias a todos ustedes. Sí, tuve una breve estancia en el hospital, afortunadamente todo salió bien, estoy bien y sorprendida porque de pronto en estos tiempos una palabra se puede hacer rumor. Tomarte una pausa puede tener un resultado inesperado y he decidido contestar, como siempre lo hago, desde mi corazón con amor y gratitud viendo todo lo bueno de la vida”, dijo.