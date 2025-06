Alejandro Sanz le responde a Ivet Playà, da su versión de los hechos: "Tenía un recuerdo muy bonito de nosotros"

El famoso cantante, Alejandro Sanz, se hizo presente en redes sociales para compartir un comunicado después de las declaraciones que hizo en su contra, Ivet Playà, quien aseguró que tuvieron una relación sentimental cuando ella tenía 18 años y él 49.

En la grabación, la cual inmediatamente se volvió viral, Ivet Playà explicó que no acusaba al cantante español de ningún delito, pero sí de tener comportamientos que la hicieron sentir humillada, engañada y utilizada. Hace unos momentos Alejandro Sanz respondió con un comunicado.

Ante sus más de siete millones de seguidores en Instagram, Alejandro Sanz, uno de los cantantes pop más famosos en el mundo, compartió un comunicado reaccionando a las declaraciones que hizo en su contra Ivet Playà. El mensaje se volvió viral.

En la primera parte del mensaje, el cantante de "Amiga mía" y "La tortura" dijo que tenía un recuerdo bonito junto a Ivet, señalando que eran personas adultas que estaban compartiendo su "cariño". Alejandro Sanz lamentó la situación que están pasando.

En la parte final del comunicado, Alejandro Sanz dijo que el pasado mes de mayo Ivet le propuso invertir en un negocio familiar, pero él lo rechazo después de asesorarse. El intérprete dijo que posiblemente ese es el motivo de la actual postura de Ivet.

"En el mes de mayo me ofreciste participar en invertir en unos negocios familiares tuyos, tras revisarlos con mis asesores te dije que no. Siento que tu reacción sea este pero quiero que sepas que nunca he sido partícipe de estas prácticas", sentenció.