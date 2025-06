Acusan a Jisoo de BLACKPINK de ser mala actriz y piden sacarla de la película “Omniscient Reader’s Viewpoint"

Jisoo, conocida por ser una de las miembros de BLACKPINK, ha sido acusada ser una mala actriz por los fans de la nueva película “Omniscient Reader’s Viewpoint", por lo que piden sacarla del proyecto. Sin embargo, esto no será posible, pues el director de la cinta se ha mostrado muy contento con su trabajo.

De hecho, Kim Byung Woo, el director surcoreano que decidió poner a Jisoo como parte del elenco de la cinta, la elogió por su gran trabajo. Además, detalló que todo está listo para su estreno el próximo 23 de julio, por lo que no hay planes de sacarla de la producción.

Por su parte, los seguidores de la cinta basada en el popular webtoon "Womniscient Reader’s Viewpoint" se han mostrado muy molestos con el director y la producción, pues aseguran que no irán a apoyar la cinta pese a que han estado esperándola por años. Sin embargo, los fans de Jisoo si planean asistir a disfrutar el nuevo proyecto de la idol.

Jisoo ha participado como actriz en K-Dramas y películas. (Créditos: X / @lotte_ent)

Director y BLINK apoyan a Jisoo

Durante una reciente entrevista, el director de “Omniscient Reader’s Viewpoint" confesó que Jisoo ha crecido como actriz, por lo que pidió a todos que no se pierdan el estreno de la nueva película, la cual llegará en julio a cines de todo el mundo. “Ella trabajó muy duro... Puso mucho esfuerzo para adaptarse al personaje, y ahora estoy muy satisfecho con su actuación”, agregó.

Por otro lado, los seguidores de la cantante y actriz surcoreana se han mostrado muy emocionados de conocer su nuevo proyecto, ya será uno de los personajes más importantes de la cinta y compartirá pantalla junto al reconocido actor Lee Min Ho. "Jisoo se verá hermosa", "Ya quiero ver a mi Jisoo en cines" y "La amo", fueron algunos mensajes de BLINK en redes.

Pese a que Jisoo es cantante, ha demostrado sus dotes como actriz. (Créditos: X / @lotte_ent)

¿Por qué no quieren a Jisoo?

Aunque Jisoo de BLACKPINK ha demostrado ser una excelente actriz, lo cierto es que los seguidores de “Omniscient Reader’s Viewpoint" creen que el papel de Lee Jihye debió ser interpretado por otra persona, ya que consideran que la cantante K-Pop simplemente fue elegida por su fama y no por su talento.

"No basta con esforzarse", "¿Y los demás actores no se esfuerzan también?", "Es una excusa muy pobre", "Esto huele a casting para atraer fans internacionales", "Realmente no sabe actuar, qué decepción…" y "No me interesa ver una película solo porque sale una idol famosa", fueron algunas de las reacciones contra Jisoo por parte de los fans luego de que el director elogió su talento.