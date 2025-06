Sergio Mayer Mori filtra conversaciones con Natália Subtil donde asegura que no lo deja ver a su hija

Sergio Mayer Mori compartió una serie de mensajes al contacto de Natália Subtil, madre de su hija, quien al parecer no le permitió verla el Día del Padre y tampoco ha podido acercarse a ella desde hace un tiempo. El cantante evidenció la situación a través de sus redes sociales, donde posteó un captura de pantalla en la que se puede ver que la actriz lo tiene bloqueado.

La situación entre Natália y Sergio se ha tornado complicada desde su separación, sin embargo, en los últimos meses ha sido más difícil, luego de que la modelo brasileña dio una entrevista en la que contó detalles de la relación con Mayer. Durante la charla habló de cómo se conocieron y cómo se enteraron que serían padres.

Asimismo compartió en la plática realizada para el canal de YouTube del Burro Van Rankin los problemas que han tenido por la manutención de su hija Mila, pues aseguró que el padre de la pequeña no le ha apoyado con su parte económica para la crianza de su hija.

Las declaraciones de Subtil fueron desmentidas por Sergio Mayer Mori en una entrevista que le realizó hace poco con su padre Sergio Mayer, donde dio su versión de los hechos aunque dejó claro que hay situaciones más complicadas que involucran a la madre de su hija y no ha querido exponer públicamente.

Mediante su perfil de Instagram, Sergio Mayer Mori, mostró una conversación de mensajería instantánea con la madre de su hija, Natália Subtil. En el chat se puede ver que por lo menos dos veces le ha pedido permiso para hablar con Mila, sin embargo, la modelo no recibe los mensajes y al parecer lo tiene bloqueado. Ante la situación, Sergio estalló contra su ex y mencionó que "es momento de que vean realmente qué tipo de madre es esta mujer".

En otra historia de Instagram, Sergio reveló que lleva 10 años sin defenderse de lo que Natália ha dicho en su contra, pero al parecer será el fin de este comportamiento, pues advirtió que las acciones que ha estado teniendo no las permitirá más, sobre todo porque está en medio la relación entre padre e hija. Al final del escrito menciona que es momento de que gane el amor y que peleará por su hija y por su relación siempre.

"Natalia entiende ya que Mila no tiene la culpa de que seas una persona llena de rencor y enojo. Mila tiene derecho a ver y estar con su papá. Es una lástima que tú solita has emplumado esta situación a un límite que ya no te va a favorecer, porque yo ya no me voy aquí quedar callado".