Sana de TWICE "coquetea" con J-Hope de BTS y pone celoso al ARMY en su nuevo programa

J-Hope de BTS y Sana de TWICE dieron de que hablar tras reunirse para grabar el nuevo episodio del programa de la idol "Sana’s Fridge Interview", pues ambos se mostraron sumamente cómodos y recordaron lindos momentos que vivieron cuando todavía no debutaban en sus respectivos grupos K-Pop.

Sin embargo, lo que más llamó la atención es que Sana llamó "oppa" a J-Hope, ya que es una palabra coreana que usan principalmente las mujeres para referirse a un hombre mayor que ellas, como un hermano mayor, un amigo cercano o una pareja romántica.

De hecho, es poco común que una persona llame como "oppa" a un hombre a quien no le tenga confianza o cariño. Además, existe una regla en el programa, la cual establece que Sana no puede usar este tipo de palabras en el programa con sus invitados, pero en J-Hope fue la excepción.

Sana platicó con J-Hope sobre su época de aprendices. (Créditos: X / @twicepopbase / KBS)

¿Sana de TWICE "coquetea" con J-Hope de BTS?

Luego de que Sana llamó "oppa" a Hobbie, los fans del cantante K-Pop, quienes son conocidos como ARMY, se mostraron muy sorprendidos, ya que esa palabra le agrada. De hecho, se burla de sus fans que lo llaman de esa manera, pues prefiere que le hablen por su nombre.

Sin embargo, J-Hope se mostró avergonzado y sorprendido cuando la integrante de TWICE lo llamó "oppa", pero ambos rieron muy divertidos después. "Lo entiendo, se puso nervioso porque Sana es guapa", "Sana es preciosa, así que se sorprendió" y "Aunque a Hobbie no le gusta esa palabra, lo aceptó porque Sana es Sana", fueron algunas de las reacciones de los fans.

J-HOPE GETTING FLUSTERED BY SANA CALLING HIM OPPA uD83DuDE2DuD83DuDE2D pic.twitter.com/BbXugusp3G — minaron (@godmitzu) June 15, 2025

¿Cuándo se estrena el programa de Sana?

El episodio completo de "Sana’s Fridge Interview" será lanzado el 19 de junio a través de su canal oficial de YouTube, y se espera que sea uno de los más vistos hasta ahora, no solo por la presencia de J-Hope, sino por el reencuentro entre los dos idols K-Pop, quienes se conocen desde hace años.

Además, en este nuevo capítulo el cantante surcoreano hablará, en exclusiva, sobre algunas anécdotas de BTS con TWICE. Por otro lado, platicará sobre el futuro de su grupo K-Pop, el cual planea regresar muy pronto con nueva música y una gira mundial. "Tomábamos fotos juntos (con TWICE), incluso bailamos Sorry Sorry de Super Junior”, comentó J-Hope recordando su época de aprendices.