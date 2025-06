Pepe Aguilar revela la verdad detrás del supuesto acuerdo prenupcial de Nodal y Ángela Aguilar: "Los hacía que tronaran"

Ángela Aguilar y Christian Nodal son una de las parejas del mundo del espectáculo que más ha dado de qué hablar en las últimas semanas. Los exponentes del regional mexicano se han dedicado a dar una serie de entrevistas y contar un poco de su historia, misma que habían mantenido en silencio por más de un año. Ahora, no sólo fue la pareja la que habló de su relación, sino que también lo hizo Pepe Aguilar, quien decidió romper el silencio en algunos temas.

El papá de Ángela no se cortó ni un poco durante la entrevista que le concedió a Mara Patricia Castañeda. Uno de los temas que se tocaron durante la charla para el canal de YouTube 'Casa de Mara' fue el del famoso acuerdo prenupcial, mismo donde Nodal estaría de acuerdo en darle 12 millones de dólares a la nieta de Flor Silvestre en caso de infidelidad. Ahora, el suegro de Christian reveló al verdad detrás de dicho acuerdo prenupcial.

El intérprete de 'Prometiste' dejó claro que no había hecho que Nodal y Ángela firmaran dicho acuerdo, ya que no puede interferir así en la vida de su hija, ni de nadie. En su declaración enmarcó la desinformación que se maneja en redes sociales y los medios de comunicación en la actualidad, ya que ese acuerdo nunca existió, ya que no se puede interferir en la vida de ninguna persona.

"¿Tú crees que vamos a interferir a ese nivel? Sería ridículo. Ni yo dejaría que ellos, ni nadie en la vida, me dijera qué hacer con mi vida, ni yo pretendo decirle a nadie que hacer con la de ellos", dijo Pepe para comenzar a hablar del tema.

Pepe Aguilar confirmó que no hay acuerdo prenupcial entre Ángela y Nodal (IG: angela_aguilar_)

¿Qué hubiera hecho Pepe Aguilar si existiera el acuerdo prenupcial?

Después de confirmar que no había forma humana en la que ese acuerdo existiera, Pepe decidió ir un poco más allá en el tema dejando claro que no hubiera sido mala idea el tener ese acuerdo. Eso sí, las intenciones del hijo de Flor Silvestre no eran buenas, ya que habría hecho de todo para que Christian y Ángela cortaran y se pudiera quedar con los 12 millones de dólares.

"Hubiera estado bueno, los hacía que tronaran. Si hubiera firmado 12 millones de dólares, oye, sí valdría la pena ahí ponerle un cuatro, ¿no?", relató Pepe Aguilar.

Pepe revela que hubiera hecho si existiera el acuerdo prenupcial (IG: pepeaguilar_oficial)

¿Qué piensa Pepe Aguilar sobre la historia de amor de Ángela y Nodal?

Es bien sabido que la historia de amor del intérprete de 'Botella tras botella' y la integrante de la dinastía Aguilar fue bastante rápida, pero para Pepe no fue improvisada. El suegro de Nodal dejó claro que la conexión de su hija con el sonorense comenzó desde antes de la pandemia, cuando tuvieron un amor platónico. Muchos años después, se retomó ese romance que no pudo ser cuando Ángela era menor de edad.

Pepe dejó claro que Nodal se acercó a él para hablar y formalizar la relación con Ángela. Si bien no se opuso, lo que sí pasó fue que el dio mucho coraje ver que le iban a quitar a su hijita de su lado. La más pequeña de su casa se iba de su lado para seguir con su vida y formar una vida junto a Christian. La boda fue sólo por el civil y fue una ceremonia discreta. Pepe confirmó que fue un ambiente familiar y que por el momento no se tienen planes para realizar el rito religioso.