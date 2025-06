Pepe Aguilar responde a las acusaciones de Gussy Lau sobre frenar su carrera: “No quiero tener a nadie a la fuerza”

La dinastía Aguilar permanece en el ojo del huracán por las constantes polémicas que los rodean, como la más reciente por las declaraciones de Gussy Lau en las que señalaría a Pepe Aguilar de frenar su carrera. Al respecto, el cantante afirmó no saber nada del proceso legal con el compositor, pero se comprometió a darle atención bajo la advertencia de que, si es necesario, tiene que cumplir con sus compromisos acordados.

Gussy Lau y Pepe Aguilar tenían una buena relación laboral, incluso, existían planes de lanzar un disco; sin embargo, esto cambió drásticamente en 2022 cuando se filtraron en redes sociales románticas fotografías que confirmaban el noviazgo del compositor con Ángela Aguilar. De acuerdo con el también músico, esto marcó un quiebre en la cercanía que tenía con el productor que puso fin a sus proyectos juntos.

En un reciente encuentro con los medios, Gussy Lau indicó que tras su ruptura laboral con Pepe Aguilar ha recibido otras propuestas de trabajo, pero ninguna ha podido concretarse debido al contrato de exclusividad que firmó con el productor. Aunque ha intentado concluir con este proceso legal, indicó que ha enfrentado algunos contratiempos sugiriendo que sería esto lo que ha frenado el avance en su carrera.

“Me encantaría decir que puedo sacar mi música, pero no porque tengo un contrato. Se supone que iban a sacar mi música, pero no la van a sacar, entonces no la sacan y no puedo sacarla, me han buscado discurras y no se puede, ¿cómo le llamo a eso?”, dijo el compositor.