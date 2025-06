Pepe Aguilar le manda mensaje a Emiliano Aguilar al hablar de su distanciamiento: "Él se lo pierde"

Emiliano Aguilar, hijo mayor Pepe Aguilar, sorprendió el Día del Padre al felicitar a su mánager por ser la persona que lo forjó y por quien supo lo que era tener un padre. Las declaraciones rápidamente se viralizaron en redes sociales, pues esto solo reafirma que entre el cantante y su primogénito no hay una buena relación. Al respeto, el intérprete de música ranchera habló sobre este distanciamiento y aseguró que su hijo se lo pierde.

Emiliano de 32 años, es hijo de Pepe y Carmen Treviño, con quien el intérprete se casó antes de conocer a su segunda esposa Anelíz Álvarez, mujer con la que sigue casado. Su matrimonio duró poco pero durante ese matrimonio nació tuvieron un hijo, sin embargo, entre ellos la relación no ha sido tan cercana, pues al parecer Aguilar no estuvo presente en la su vida. Y aunque no están peleados, no se ven frecuentemente.

El cantante, quien también se dedica al medio artístico pero en la corriente musical del rap, ha mencionado en diversas ocasiones que su padre no fue un papá presente en su vida, incluso actualmente él mismo ha puesto una barrera entre ellos al no presentarle a su hija, también ha hablado sobre sus medios hermanos y ha dicho que no se lleva bien con ellos refiriéndose a Leonardo, Anelíz y Ángela.

Emiliano de 32 años, es hijo del primer matrimonio de Pepe con Carmen Treviño | Foto: Instagram @

emiliano_aguilar.t

Pepe Aguilar manda contundente mensaje a su hijo Emiliano Aguilar

Fue en entrevista con la periodista de espectáculos, Mara Patricia Castañeda donde Pepe Aguilar habló sobre la relación que tiene con sus hijos. Reafirmó que los quiere mucho y los bendice a todos. Aunque el semblante en su rostro cambió cuando mencionó que Emiliano, pues dijo que ya lo hizo abuelo pero no le ha presentado a su hija.

"No conozco a mi nieta, quién sabe qué imagen va a tener de mi porque en estos dos años todavía nada. Este muchacho no tiene comunicación conmigo, él se lo pierde".

Aseguró que lo respeta y lo ama, pero él decidió tener su vida por su lado, algo que le parece triste pues dijo que la vida no es eterna y se va muy rápido, por lo que se están perdiendo el tiempo de estar junto. Sin embargo, aclaró que no puede obligar a ninguno de sus hijos a nada, ni atarlos.

¿Por qué Pepe Aguilar no crio a su hijo Emiliano?

De acuerdo con declaraciones de Pepe en una reciente entrevista con la periodista de espectáculos, Paty Chapoy, alejarse de su hijo no fue una decisión propia, sino que su madre, Carmen Treviño fue quien decidió separarse del cantante, por lo que, relató que un día llegó a su casa y su ex esposa ya se había llevado a su hijo. Y aunque dijo que trató de buscarlo, la madre de Emiliano no permitió el acercamiento. Pese a ello, aseguró que por 18 años pagó de manera constante su manutención y se hizo cargo de sus gastos.