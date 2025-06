Pepe Aguilar confiesa cómo vivió Ángela Aguilar el hate de redes tras casarse con Christian Nodal: "Sí le afectaba"

Ángela Aguilar y Christian Nodal se convirtieron en una de las parejas más mediáticas y polémicas de los últimos años, esto por el acelerado romance que tuvieron justo después que el mariacheño terminó su relación con Cazzu, quien además tenía pocos meses de haber dado a luz a Inti. Tras esto, las redes sociales estallaron contra ellos con una enorme ola de hate.

Sin embargo, en muy contadas ocasiones la pareja salió a dar declaraciones sobre el duro momento al que se enfrentaban y ahora Pepe Aguilar salió a hablar de cómo fue para su hija, Ángela Aguilar, el tener que enfrentarse a un enorme hate, críticas y hasta noticias falsas que iniciaron en redes sociales por tomar la decisión de casarse con Nodal. Algo que destacó el cantante de Por Mujeres Como Tú, fue que las críticas le llegaron a toda la familia.

A Ángela Aguilar le afectó el hate por su relación con Nodal

Durante una entrevista que Pepe Aguilar ofreció a Mara Patricia Castañeda para YouTube, se sinceró y dijo que aunque él también fue víctima del acoso en redes sociales, no le afectó porque toma las cosas "de quién vienen", además que cada persona toma sus decisiones y por lo tanto, su hija tiene derecho a tomar las suyas, aprender de ellas y hasta equivocarse.

Sin embargo, confesó que a quien sí le afectó de manera personal fue a Ángela Aguilar, ya que ella tuvo que aprender a vivir un nuevo estilo de vida, cuando las redes sociales siempre la habían abrazado y de pronto, recibió odio. Pero tras su matrimonio con Nodal, la historia cambió.

"A mí no me afectó tanto el lado profesional de mi hija, porque yo sabía, la veía que estaba entendiendo qué estaba sucediendo, pero luego por el lado humano, pues sí te corre sangre por las venas y la veía a ella que sí le afectaba, por supuesto. Sobre todo cuando toda su vida había sido totalmente distinta dentro de las mismas redes sociales; era una cosa completamente diferente".

Por otro lado, el intérprete también aprovechó el espacio para detallar cómo es su relación con su yerno, además de recordar cómo fue cuando Nodal y Ángela Aguilar se acercaron a él y a su esposa Aneliz Álvarez Alcalá para confesarles que se querían casar por un amor platónico que inició desde que eran jóvenes.

"Con este muchacho fue todo muy rápido, no estábamos acostumbrados, nadie, a que una decisión tan grande de repente se tome con tanta rapidez, pero ellos parece -ahora me entero- que tenían una historia durante la pandemia sin verse, un amor ahí platónico y luego creo que él ya empezó a andar con alguien durante la pandemia y pasa el tiempo, y empieza a andar con otra chava; Ángela tenía su novio, cada quien tenía su rollo", mencionó el cantante.

Finalmente, Pepe Aguilar explicó que rápidamente entendió que Nodal y Ángela Aguilar tenían el deseo de casarse, por lo que aceptó la decisión de ambos, aunque reconoció que para él están muy jóvenes para haber llegado al altar; sin embargo, comparó su historia de amor con la propia y aseguró que el éxito se puede hacer presente.

"Entendí eso, ellos se quieren casar; este muchacho viene a hablar conmigo, pues está bien, yo no tenía como un plan. Hablé con mi esposa, a mí me dijo esto y que vienen mañana para seguir platicando, y vamos a hablar otra vez. No pues ustedes se quieren casar, a mí me parece que están muy jóvenes, pero yo me casé con tu mamá un año más joven que tú y llevamos 28 años de casados y nos amamos, nos adoramos".