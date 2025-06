La última publicación que Ivet Playà le dedicó a Alejandro Sanz antes de desatar la polémica | FOTO

El nombre de Ivet Playà comenzó a circular en redes sociales después de volverse viral un video en el que comparte la "pesadilla" que vivió cuando estuvo con Alejandro Sanz. La joven de 27 años expresó que se sintió humillada, engañada y utilizada durante el tiempo que estuvieron laborando juntos. Ahora vamos a recordar la última publicación que le dedicó al intérprete de 'Amiga mía' en redes sociales.

Como se mencionó, la catalana estuvo relacionada en muchos sentidos con el cantante, más allá de lo profesional, por lo que es momento de recordar cuál fue la última publicación que compartió en sus redes sociales dedicado al artista de 56 años. En dicho mensaje parece que se despide de Sanz y relata con mucho gusto todo lo que vivieron juntos.

En la descripción de la publicación que le dedicó a Alejandro Sanz el pasado 13 de agosto del 2023, Playà se mostró agradecida por todo lo que vivió junto al artista y le dejó un mensaje bastante bonito con el que cerraba el verano; además de confirmar que lo quería y lo felicitaba por las últimas dos giras que habían realizado.

"Te quiero canallita y felicidades otra vez por estas dos giras tan tuyas y tan vivas", se lee en la parte final del texto que acompaña la publicación en su cuenta de Instagram.

Ivet trabajó con Alejandro Sanz cuando tenía 22 años (IG: ivetplaya)

La última publicación que Ivet Playà le dedicó a Alejandro Sanz

Playà recordó que había realizado dos veranos donde estuvo en 20 conciertos juntos y donde recorrieron 15 ciudades. Después de hacer un recuento de la parte profesional, Ivet decidió expresar un mensaje bonito para Alejandro, donde dejó claro que era un artista sublime y que le gustaba la luz de emanaba de él. Dentro del texto que aparece en la parte inferior de la publicación la catalana dejaba claro que le agradecía por todo y por lo que le quedaba por contar.

"Dos veranos, veinte conciertos, quince ciudades y cinco abrazos balanceados. Pero lo más importante: he visto a un artista subirse al escenario con eternas agallas que sé que ningún ser humano se las ha enseñado. Me gusta la luz que vislumbran tus grietas y el olor que desprende tu verdad. Te agradezco todo lo que ya sabes y lo que me queda por contar, de reojo y con descaro. Te quieeeero canallita y felicidades otra vez por estas dos giras tan tuyas y tan vivas. Pd: si aún no ves el sol, es porque siempre lo llevaste dentro. Me lo dijo tu sonrisa", indicó Playà en la publicación de Instagram.

El mensaje de Ivet Playà con el que se habría despedido de Alejandro Sanz (IG: ivetplaya)

Este mensaje veía acompañado fotos juntos, videos donde aparece Alejandro Sanz cantando y algunas fotos y videos de antes, durante y después de cada algunos de los conciertos que vivió junto al cantante de 'Amiga Mía'. Gracias a esta publicación, algunas fans del español consideran que el mensaje sacado recientemente donde se queja por todo lo que vivió con él no tiene mucho sentido. Por ahora queda esperar a que se den más detalles de lo ocurrido y que el artista de 56 años exprese su versión de los hechos para comenzar a esclarecer lo ocurrido.