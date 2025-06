La canción de Espinoza Paz que compuso tras arrepentirse de casarse con la mujer con quien vivía una relación tóxica

Actualmente Espinoza Paz es considerado uno de los artistas más importantes dentro del regional mexicano, además de su voz e interpretación, también resaltan las canciones que ha compuesto para su proyecto musical y para el de otras estrellas que han grabado algunas de sus letras.

En 2012, La Arrolladora Banda El Limón compartió el estreno del tema “Cabecita dura”, una pieza que se volvió muy popular mientras estaban como vocalistas Jorge Medina y Josi Cuen, una canción que fue escrita por Isidro Chávez, nombre real de Espinoza Paz y que cuenta un duro pasaje de su vida con una de sus ex parejas.

Una de las canciones más reconocidas del género banda es autoría de Espinoza Paz y además fue escrita por la inspiración después de terminar una relación sentimental, en una reciente entrevista el famoso cantante y compositor confesó que la canción “Cabecita dura” la hizo de una historia de amor que no funcionó.

Según lo que cuenta Espinoza Paz sobre el significado de la canción “Cabecita dura”, es que fue escrita cuando el artista terminó con la mujer con quien estaba a punto de casarse, ya vivían juntos y estaban por dar un paso más importante para su relación, pero se arrepintió ya que las cosas entre ellos nunca iban bien y había demasiados pleitos, por lo que se le tornaba un romance tóxico.

El tema famoso en voz de La Arrolladora Banda El limón, pero que fue escrito desde el profundo corazón de Espinoza Paz habla de cómo una persona decide no casarse con su pareja debido a todo lo que ha pasado en la relación y las malas prácticas que hicieron que el amor se acabara.

Es mejor sin ti

Para no pelearme con tu forma de pensar

Para no agruparme intentando controlar

Tus malditos celos que no van al caso

Ya lo pensé bien y ya no me caso

Es mejor sin ti

A mí no me gusta que me quieran imponer

Y no me prometas que te vas a componer

No eres la pareja que estaba buscando

Y ya no te pienso seguir aguantando

No será contigo la familia hermosa

Que he soñado tanto, niña caprichosa

Eres lo contrario a lo que necesito

Dejé de quererte, de sentir bonito

No será contigo la boda en la iglesia

Ni tampoco la luna de miel en Grecia

Eres complicada, eres inmadura

No entiendes razones, ya no tienes lucha, no será contigo

Cabecita dura

Es mejor sin ti

Para no agredirnos por cualquier estupidez

Para no dar vueltas a hospitales por estrés

Sacarme los ojos son tus intenciones

Y sospecho que odias las negociaciones

No será contigo la familia hermosa

Que he soñado tanto, niña caprichosa

Eres lo contrario a lo que necesito

Dejé de quererte, de sentir bonito

No será contigo la boda en la iglesia

Ni tampoco la luna de miel en Grecia

Eres complicada, eres inmadura

No entiendes razones, ya no tienes lucha, no será contigo