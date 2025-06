¿Karol G protagonizará una telenovela? La 'Bichota' comparte FOTOS con actrices de Televisa

Karol G afina los últimos detalles de su nuevo álbum "Tropicoqueta" que verá la luz el próximo 20 de junio y es un tributo a sus raíces latinas. Como parte de este sentimiento, la cantante colombiana desató nostalgia y risas entre sus seguidores al retomar escenas de icónicas telenovelas mexicanas que marcaron toda una generación para añadir un toque de humor junto a grandes estrellas de la televisión como Anahí, Itatí Cantoral y Ninel Conde.

Luego de un largo periodo de ausencia, la “Bichota”, como también se conoce a la cantante, volverá a la industria musical con más fuerza a través de su álbum “Tropicoqueta”. A través de sus redes sociales ha compartido detalles del nuevo proyecto con el que busca transmitir la nostalgia y alegrías que une a toda una generación a través de ritmos latinos que transportan a todos a escenas de la infancia en momentos familiares.

“Volver a la raíz, a la canciones con las que crecí escuchando, a los sonidos que me hicieron enamorarme de la música… quedarme en el lugar donde realmente me siento grande porque representa no solo quién soy, sino a esas personas que me han dado la oportunidad de estar donde estoy hoy (…) ste álbum es alma, es pasión, memoria, es nostalgia, es alegría, es fiesta, es identidad”, se lee en el mensaje compartido por Karol G.