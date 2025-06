Florinda Meza enfurece contra la serie “Chespirito” sobre Roberto Gómez Bolaños y asegura que mienten

“Chespirito: sin querer queriendo” se ha convertido en uno de los proyectos más esperados por el público debido a que promete revelar secretos tanto del elenco del “Chavo del 8” como de su creador, Roberto Gómez Bolaños. Los primeros episodios fueron suficientes para que Florinda Meza mostrara su molestia y criticara el proyecto asegurando que miente buscando romantizar la historia del productor.

La actriz Bárbara López es quien se encarga de interpretar a Florinda Meza en la ficción, aunque en ésta se le cambió el nombre y el personaje aparece como Margarita Ruiz. En las primeras imágenes de la serie reveladas poco antes de su estreno, se confirmaría la supuesta infidelidad de Roberto Gómez Bolaños con su compañera de escena y quien después fue su pareja hasta sus últimos días.

El tema de la supuesta infidelidad generó gran controversia, pero no desató declaraciones de Florinda Meza como lo hicieron los dos primeros episodios de la serie en los que se aborda la vida profesional de Roberto Gómez Bolaños. La actriz aseguró que "Chespirito: sin querer queriendo" intentaba replicar la fórmula de los proyectos en Hollywood y buscaba romantizar la carrera del comediante y productor; ademas, aseguró que mentían para vender más.

Florinda Meza indicó que el proyecto, cuya producción estuvo a cargo de Paulina y Roberto Gómez Fernández, hijos del comediante, copia la fórmula de Hollywood buscando romantizar la carrera de Bolaños y haciéndolo ver ante el público como una persona que luchó al estilo de la industria del cine, pero no refleja su verdadera historia.

“A él no le gustaba que la gente pensara que el éxito le llegó de repente, como un golpe de suerte o por un chispazo (…) La serie puede parecer romántica, porque lo pinta como un luchador muy al estilo Hollywood, pero no es su historia. Es un cuento, puede ser bonito, incluso divertido, pero no es su biografía. A este genio le gustaría que la gente conociera su vida, la verdadera. Que lo recordaran por su legado y no por un melodrama de ficción que falsea los hechos sólo para vender”, añadió la actriz.