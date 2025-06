Fan acusa a Alejandro Sanz de haber jugado con ella: "teníamos un vínculo íntimo y sexual, pero se convirtió en una pesadilla"

El testimonio de una fan de Alejandro Sanz se hizo viral en TikTok luego de revelar que supuestamente tuvo una relación intima y sexual con el cantante español cuando ella tenía 18 años y él 49. Y aunque la joven aclara que no lo culpa de ningún delito, sí deja claro que el intérprete tuvo comportamientos con ella que la hicieron sentir humillada, engañada y utilizada.

La joven, quien se identifica en TikTok como Ivet Playá (@ivetplaya) compartió un video a través de su perfil en el que relata que Alejandro Sanz le mandaba mensajes privados en redes sociales, le comentaba sus fotos y compartía fotos de ella. Sin embargo, la relación fan-artista escaló y cuando ella tenía 18 años "el vínculo fue a más y quedamos por primera vez en privado cuando yo tenía 18 años".

Expresó que para ella ha sido muy duro asumir que Alejandro sabía que ella era una niña cuando estaban juntos. A su vez, contó que con solo 19 años se puso a trabajar para seguir los conciertos del artista por España y todo por estar cerca del compositor, así poco después fue contratada por su equipo para trabajar para él hasta que su relación escaló de lo laboral.

Las palabras de Ivet Playá han generado una enorme conmoción, sobre todo porque menciona que su vínculo con Alejandro Sanz creció hasta que se convirtió en algo íntimo y sexual, pero según sus palabras, lo que empezó como un sueño, terminó como una pesadilla. Incluso mencionó que se siente "engañada y sucia" después de pensar que alguien pudo haber visto las conversaciones que ellos compartían en su intimidad, pues sabía que alguien siempre las revisaba.

"Mi vinculo personal con Alejandro Sanz fue irremediable y se convirtió en íntimo y sexual. Se suponía que estaba viviendo un sueño, un sueño más de su mano, pero la realidad es que se convirtió en una terrible pesadilla. No tengo palabras para expresar lo que he sentido, me siento engañada, utilizada, me siento humillada".