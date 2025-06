Belinda tendrá gira de Indómita: Productor FILTRA que la cantante ya prepara conciertos y que regresaría al teatro

El lanzamiento de Indómita, el nuevo álbum de Belinda, se ha convertido en la obsesión del momento, pues para muchos sus letras tienen poesía pura, además que se atreve a experimentar en distintos géneros musicales, no sólo en el pop o en los corridos tumbados y por si fuera poco ya protagoniza un trend viral en TikTok con el inicio de su canción Heterocromía.

Pero su regreso a la música con un álbum de estudio también estuvo acompañado por un proyecto actoral en el que le dio vida a Daniela de Mentiras, La Serie de Prime Video; en medio de este gran momento en su carrera, un famoso productor acaba de revelar que Belinda ya prepara su gira de conciertos e incluso ya hay charlas para que también le vuelva a dar una oportunidad al teatro.

Se trata del productor Alex Gou quien, en el estreno de Spamalot El Mentiras tuvo un encuentro con los medios de comunicación, filtró accidentalmente cuáles son los próximos planes que tiene la cantante y que involucrarían una gira de conciertos de su más reciente lanzamiento Indómita; sin embargo, las fechas y ciudades a visitar aún son un misterio.

"Está muy ocupada Beli porque también creo que va a hacer una gira de su nuevo show", dijo en relación a Indómita.

Aunque el productor no confirmó la gira, sí dejó abierta a esta posibilidad para que la famosa triunfe ahora en los escenarios. Por otro lado, tras hacer estas revelaciones añadió que lo que sí podría ser un hecho es que la intérprete regrese al teatro tras años de su protagónico en Hoy No Me Puedo Levantar; sin embargo ahora no sería María, sino Daniela de Mentiras.

"Lo que sí les puedo adelantar es que he hablado con Beli, he estado muy cercano con Belinda, la he apoyado muchísimo en su disco y bueno, hay pláticas de que Belinda pueda entrar a Mentiras, a hacerle un nuevo Mentiras a Belinda, llenarla de estrellas con un Mentiras allí con una producción gigantesca como las que acostumbra Gou, López Velarde, Carnicero y no sé. Obviamente Beli es Daniela"

Destacó que hasta ahora todo se mantiene en pláticas para que Mentiras regrese al teatro, esto tras el éxito brutal que tuvo el estreno de la serie en Amazon Prime y donde la actriz y cantante fue la protagonista: "La lógica dría que entrara Beli a Mentiras, está muy ocupada", sentenció.

¿Será una realidad escuchar Indómita en vivo? (Foto: IG @belindapop)

Ante las preguntas de si es posible que Danna se sume a este nuevo proyecto teatral y ante la gran amistad que tiene con Belinda, Alex Gou añadió que no ha tenido la oportunidad de conversar con ella, pero no la descarta.