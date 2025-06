Snoop Dogg anuncia la muerte de su perro y hace llorar a todo el Internet al despedirlo con la canción See You Again | VIDEO

Snoop Dogg está de luto tras la triste muerte de su mascota, un perrito de nombre Juelz que lo acompañó por más de 15 años; el lomito era muy popular entre lo admiradores del rapero, quienes lo vieron crecer en redes sociales y por lo que hoy lloran su muerte junto al cantante.

Fue este fin de semana cuando Snoop Dogg dio a conocer la terrible noticia con un hermoso video que sería de los últimos momentos que compartió junto a su mascota; en el clip de pocos segundos se ve al cantante manejando mientras su mejor amigo va de copiloto y de fondo suena Morning Sunrise de Weldon Irvine. Allí se le escucha decirle algunas palabras y continuar con su camino por la avenida.

"Que en paz descanse @juelzbroadus, gracias a Wiz por dármelo", escribió el cantante.

El perrito era tan querido por el Internet que incluso tenía su propia cuenta de Instagram, donde compartía sus aventuras y travesuras junto a su amo; sin embargo, la última publicación que se compartió fuel el 22 de junio de 2021, aunque los internautas han aprovechado para asegurarle al lomito que siempre vivirá en sus corazones, además que le piden un descanso eterno.

El perrito tenía su propia cuenta de Instagram. (Foto: IG @juelzbroadus)

El dolor de Snoop Dogg de perder a su mascota y mejor compañero de vida ha sido tan grande que el cantante también ha compartido algunas otras publicaciones para despedir a Juelz. En un reciente posteo, el estadounidense de 53 años se sinceró: "Extraño a mi perro".

Dicho mensaje también estuvo acompañado por un video en el que se escucha sonar la canción See You Again, una canción de Wiz Khalifa y que se hizo muy viral en 2013 con la muerte de Paul Walker, quien interpretó a Brian O'Conner de Rápidos y Furiosos. Desde entonces y por el profundo significado de la letra, el tema se usa para despedir a alguien que murió.

Además, la canción que Snoop Dogg usó para despedir a su mejor amigo se volvió más emotiva porque la canta Wiz Khalifa y se sabe que este gran amigo fue el que le regaló a Juelz cuando sólo era un pequeño cachorro de bulldog francés. La entrega fue como un regalo de cumpleaños en 2014.

Por su parte, el intérprete de Drop It Like It's Hot compartió un recuento de las fotos que tomó a lo largo de la vida de su perrito, es decir, desde que era un cachorrito, hasta las fotos promocionales de las que fue parte, de las siestas junto a su dueño, de los paseos en los que los paparazzis los captaron y más.