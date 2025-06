Romina Marcos, hija de Niurka, sorprende con drástico cambio de look al raparse la cabeza | FOTO

¡Vaya revuelo el que causó! Romina Marcos, hija de Niurka, volvió a dar de qué hablar entre sus fans, en esta ocasión por un drástico cambio de look en el que se olvidó del cabello largo y de un color magenta para adoptar un estilo mucho más moderno y arriesgado, ¡al raparse la cabeza!

Fue por medio de su cuenta de Instagram donde la cantante compartió su decisión, una de las más radicales y con las que demostró de nueva cuenta que no tiene miedo de jugar con su estilo e imponer tendencia. En una historia de Instagram mostró su cabeza con el cabello completamente pegado al cuero cabelludo y desde entonces no ha dejado de presumir el resultado.

Hace unas horas, Romina Marcos posteó una selfie en la que presume una imagen muy relajada y desenfadada en la que su corte de cabello es el gran protagonista. Su nuevo look también se suma a otras tendencias como es el estilo urbano con ropa oversize y con tonos oscuros, joyería chunky y un maquillaje muy natural que parece de cara lavada.

En su más reciente aparición, la también influencer llevó una gorra para terminar de adaptarse a su cabeza afeitada, aunque los laterales dejan al descubierto el resultado de este nuevo look; sin embargo, la famosa de 29 años de edad ya ha hecho apariciones públicas con esta nueva imagen y demostró lo versátil que puede ser llevar la cabeza rapada.

Prueba de lo anterior fue su participación en el Showcase “Quererte a ti” de Paulina del Campo a donde también asistieron algunos otros influencers; allí, la hija de Niurka Marcos se lució con el estreno de su nuevo look, pero con uno de sus atuendos más tendy con camisa oversize como si de un vestido se tratara, un bralette a la vista y botas chuky, ¡sin olvidarse de los accesorios!

Cabe recordar que esta no es la primera vez que la cantautora toma una decisión tan radical como esta, pues en el pasado ya se había afeitado la cabeza y en medio de las críticas y elogios por su estilo, aseguró que es algo que todas las mujeres tienen que hacer al menos una vez en su vida, ¡pues es algo que empodera!

"Me rapé y fue como 'ya', como que renací. Jamás lo pensé, o sea, para empezar mi pelo ya estaba de la chingad*, ya le había hecho un chorro de cosas; ya me lo había pintado, despintado, ya estaba horrible, parecía un estropajo. Decía, ya no sé por dónde", explicó en una entrevista de hace un tiempo.