Ricardo O'Farrill confiesa que pensó en el suicidio tras su brote psicótico: "Vale la pena quedarse"

Ricardo O'Farrill pasó de ser uno de los mejores comediantes de México a una de las personas más "odiadas" por muchas personas. El nacido en la Ciudad de México vivió dos momentos que enmarcaron lo que podía definirse como el final de su carrera, pero gracias a una buena rehabilitación y a que entendió que cometió errores y actos con consecuencias irreversibles, Ricardo está de vuelta y poco a poco se vuelve a ganar al público. Lo que pocos saben es que el comediante pensó en quitarse la vida tras los brotes psicóticos que vivió.

El comediante de 34 años está viviendo su vuelta a los escenarios poco a poco, pero también a dar entrevistas donde, inevitablemente, se está tocando todo el tema del brote psicótico que vivió, el tema de sus adicciones y cuando estuvo ingresado en las clínicas de rehabilitación. En la reciente entrevista que tuvo con Gustavo Adolfo Infante, habló sobre estos temas y dejó claro que sabe que hizo un daño irreversible en algunos de los que consideraba sus amigos, por lo que entiende que no le volverán a hablar. Lo que nadie se esperaba era que revelara que estuvo cerca del suicidio.

Después de hablar de lo ocurrido en la boda de Mau Nieto, donde presentó el primer cuadro psicótico que se volvió viral y donde dañó a muchos amigos, Ricardo explicó que en su momento más oscuro, cuando todo acababa de pasar debido a una codependencia a sustancias y a no poder confrontarse a sí mismo, pensó en quitarse la vida.

"En algún momento, me cruzó por la cabeza porque nunca lo consideré... desvivirme", dijo Ricardo O'Farrill en la entrevista de 'El Minuto que Cambió mi destino'.

Ricardo O'Farrill confirmó que pensó en quitarse la vida (IG: richieofarrill)

Ricardo O'Farrill habla de cuando pensó en el suicidio

El comediante dejó claro que nunca consideró hacerlo, pero que si le llegó a la cabeza la idea de quitarse la vida. La realidad es que Ricardo nunca tuvo la intención de quitarse la vida, debido a que sabía el daño que le había hecho a su familia y no podía ser tan egoísta de quitarse la vida y dejarlos con ese dolor.

"Hay una frase de Odín Dupeyron que dice: 'Una solución permanente para un problema temporal. Vale la pena quedarse'. En mi peor momento... me cruzaba la cabeza (la idea del suicidio) pero no tenía el valor... por el poder de esta frase y porque yo sabía todo el daño que le había hecho a mi familia y no me podía dar el lujo egoísta de hacerles más daño", expresó Ricardo.

¿Cuáles fueron sus motivaciones a salir adelante de ese pasaje oscuro?

O'Farrill dejó claro que cuando estaba viviendo su peor momento se sentó a reflexionar para después dejarle claro a Gustavo Adolfo Infante cuáles fueron los motores para que pudiera salir adelante. El primero de ellos estuvo relacionado con el programa de 'Alerta Aeropuerto', donde siempre se agarra a gente que está contrabandeando productos ilegales y el otro fue Alfredo Adame.

"En mi peor momento me senté y dije. 'Lo que más me va a servir es este programa que se graba en todo el mundo, incluso en México, llamado 'Alerta Aeropuerto'. Incluso en el peor momento de tu vida, nunca vas a estar peor que el guatemalteco que trae 2 kg de cocaína metidos en el cu$% y acaban de agarrar frente a las cámaras'. Dije que esa iba a ser mi motivación y Alfredo Adame", dijo el comediante.