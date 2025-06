Paul Stanley asegura que ya se alejó de las fiestas para estar con su familia: "Quiero ser un papá presente"

Paul Stanley está viviendo su primer Día del Padre y lo hace con mucha alegría y en compañía de su hija Victoria y de Joely Bernat, su esposa. Previo a que se llegara el tercer domingo de junio, el querido conductor del Programa Hoy revelaría lo que significa para él ser padre, pero también que tiene claro que busca convertirse en un padre presente, por lo que intenta darle la mayor cantidad de tiempo posible a su hija desde sus primeros meses de nacida.

En una reciente entrevista que dio Paul Stanley a TV y Novelas, el conductor de televisión dejó claro que ya se despidió del Paul que era puro relajo y fiestas y que hora disfruta de ver series, pasar tiempo con la familia y disfrutar de su hija, ya que quiere ser un padre presente en la vida de Victoria.

Lo primero que dejó claro es que se siente muy tranquilo en esta nueva etapa en su vida, ser papá. Además de expresar que el Paul desma... ya se fue. Ahora sus fiestas son ver series y películas con la familia, ir a cenar, estar con su esposa y su hija. Stanley confirmó que la fiesta ya es mas difícil para alguien que es papá, además de todos los compromisos laborales que tiene el integrante de Miembros al Aire.

"Muy tranquilo, el Paul desmadr... ya fue, sí hecho fiesta, pero más de buró, es decir, ahora soy más de ver series y pasar tiempo con mi esposa y con mi hija, ir a comer o cenar, la fiesta ya es muy difícil para uno", dijo Stanley.

Paul Stanley asegura que ya se olvidó de las fiestas por pasar tiempo en familia (IG: juelbernat)

Paul Stanley quiere ser un papá presente

Algo que tiene claro el conductor del Programa Hoy es que ama su trabajo, pero también que no va a descuidar a su familia por enfocarse solo en la parte laboral de su vida. Paul aseguró que no quiere ser un papá ausente, por lo que al llegar el fin de semana busca pasar todo el tiempo posible con Victoria y con su esposa, motivo por el que ya no contesta el teléfono esos días.

"Quiero ser un papá presente y estar con mi hija. Y lo que hago es que los fines de semana no le contesto a nadie el teléfono, sea lo que sea, termina el viernes y si no tengo nada que hacer, me voy a casa y estoy con mi familia", expresó el también locutor de radio.

Paul Stanley quiere ser un papá presente (IG: joelybernat)

Dentro de entrevista, Stanley dejó claro que una pieza fundamental en su vida y en la de la pequeña Victoria es Joely, ya que es una gran mujer que está en todo momento pendiente de su hija. Paul no quería dejar pasar el momento para reconocer el trabajo que hacen todas las mamás con sus hijos.