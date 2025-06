Marc Anthony y Nadia Ferreira presumen la LUJOSA fiesta temática que le hicieron a su hijo Marco por sus 2 años | FOTOS

Nadia Ferreira y Marc Anthony reaparecieron en redes sociales para presumir el espectacular festejo que organizaron para el cumpleaños número dos de su hijo Marco y como era de esperarse, no escatimaron en gastos, pues prepararon una lujosa fiesta temática pensada completamente para los gustos de su pequeño, de quien ya sabemos es un amante de los dinosaurios y los Minions.

Por medio de su cuenta oficial de Instagram la modelo de 26 años compartió las mejores fotos de la lujosa fiesta de cumpleaños que ella y el cantante le organizaron a Marquito, de quien siguen cuidando no exponer de más su rostro en redes sociales. Además del menaje que compartió con los fans, Nadia Ferreira contó todos los detalles de la celebración.

La Miss Universo Paraguay 2021 también reveló algunas fotos familiares que sus seguidores amaron; en la primera de ellas se ve a la pareja muy sonriente y con looks a juego donde el color azul resalta como ningún otro; mientras que Marc Anthony lleva en brazos a su séptimo hijo y el primero con su actual esposa.

"Celebramos 2 años del mayor regalo de mi vida, mi Marquito. Con sus personajes favoritos, porque se merece un mundo lleno de magia y alegría. Marco’s World 2", mencionó la modelo.

¡Hubo show en vivo! (Foto: IG @nadiaferreira)

Los Minions y Jurassic World, así fue la lujosa fiesta del hijo de Nadia Ferreira

En las fotos que compartió Nadia Ferreira dejó ver que no escatimó en gastos para festejar a lo grande a su pequeño, pues en locación estuvo repleta de globos de colores, mesas de regalos y mesas de dulces u otros bocadillos para que los invitados degustaran a lo grande.

Según explicó, este año buscó que su hijo tuviera su propio mundo mágico, por lo que la temática de la fiesta fue el Marco's World 2; a diferencia del año pasado cuando cumplió un año, pues entonces la temática fue de una granja. En ese sentido, no sorprendió que en la decoración, en los globos y hasta en el más pequeño detalle estuvieran los personajes de película que son favoritos de Marco.

Los personajes corresponden a películas como los Minions, series como Booba y dinosaurios que pertenecen al mundo de Jurassic Park; sin embargo, la decoración fue una mezcla de todo esto con un estilo de selva y los centros de mesa con plantas lo demostraron.

Así fue parte de la decoración. (Foto: IG @nadiaferreira)

En cuanto a las actividades que se alcanzaron a ver en las fotos que compartió la modelo destaca el show en vivo de personajes de Mi Villano Favorito con personas caracterizadas como Gru y los Minios, además de mini canchas de fútbol para que los niños disfrutaran jugando, de una mesa de postres con un enorme pastel de cinco pisos, una carpa de "Marcos Park" y más.

En sus historias de Instagram Nadia Ferreira agradeció a Ivonne Party Rental & Decor por haber organizado esta lujosa fiesta que le encantó al también hijo de Marc Anthony. "Marquito se la gozó (la fiesta) de inicio a fin, viviendo su mundo mágico hecho realidad. Detrás hubo un equipo increíble que puso todo su corazón y esfuerzo para que cada detalle sea perfecto", escribió Nadia Ferreira en Instagram.

Cabe destacar que el evento contó con la presencia de distintas figuras del entretenimiento como la conductora Francisca, la influencer Gisela conocida como "Súper Mama" y la médica y emprendedora Edileidis Tarrio, tan sólo por mencionar a algunos de los invitados que han compartido fotos de este gran evento. Nadia Ferreira presumió todos los detalles. (Foto: IG @nadiaferreira)

Por supuesto, la lujosa fiesta también tuvo un banquete de lujo que enamoró a chicos y grandes con postres en forma de huevo de dinosaurio con creaturas saliendo del cascarón, además de carne a la parrilla y arroz. La publicación de Instagram rápidamente alcanzó los miles de me gustas y felicitaciones de otras figuras del espectáculo como el empresario y magnate Tommy Mottola, esposo de Thalía.

Aunque no se sabe si Christian Nodal y Ángela Aguilar asistieron al evento del año, la cantante de regional mexicano le dio me gusta a la publicación de Nadia Ferreira. Hay que recordar que Marc Anthony fue el testigo del mariacheño en su boda con la hija de Pepe Aguilar y su cercanía ha ido en aumento, incluso ahora que la intérprete lanzó a dueto "No quiero hablar" con el estadounidense.