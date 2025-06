Eugenio Derbez manda mensaje a sus hijos y revive sus mejores momentos en el Día del Padre: "No sé si he sido el mejor"

Los famosos se están sumando a los festejos por el Día del Padre de este domingo 15 de junio, compartiendo sus mejores recuerdos, discursos y fotografías junto a sus hijos o padres que los ayudaron a alcanzar el éxito en la vida. Entre las figuras que aparecieron hoy destaca Eugenio Derbez con un breve, pero poderoso mensaje a sus cuatro hijos.

Para nadie es secreto que aunque hoy la familia es muy unida e incluso tiene su propio reality show, no siempre tuvieron una cercanía profunda; incluso sus propios hijos Aislinn, Vadhir y José Eduardo, han hablado de las infancias que tuvieron sin esta figura paterna, algo que celebran sí tenga con Aitana, la menor de la familia.

Hoy en pleno festejo por el Día del Padre, Eugenio Derbez reapareció en Instagram para autofelicitarse por esta labor de padre y algo que llamó la atención fue que reconoció no tener claro si ha sido el mejor papá para sus hijos; sin embargo, les hizo saber a sus seguidores y a su propia familia, que durante el proceso de paternidad ha tenido las mejores experiencias y que ha sido "padre" toda vivencia.

"No se si he sido el mejor. Pero ha sido muy PADRE!", escribió este domingo.

Eugenio Derbez con todos sus hijos. (Foto: IG @ederbez)

A través de su cuenta oficial de Instagram, Eugenio Derbez compartió un video en el que compartió una larga lista de momentos que ha tenido con cada uno de sus hijos, desde la infancia de Aitana, hasta la adolescencia de Vadhir, además de los viajes a la nieve o a la playa, de los eventos familiares o de simplemente esas estancias en la sala de su hogar. El posteo se Instagram se hizo todavía más emotivo porque el actor agregó la canción Could You Be Loved de Bob Marley y The Wailers.

Hasta el momento ninguno de los hijos del comediante ha reaccionado al mensaje, pero su esposa Alesandra Rosaldo le compartió un emotivo mensaje para festejar el Día del Padre:

"Hoy celebramos, honramos y agradecemos tu presencia y amor incondicional. Te amamos infinito @ederbez Gracias por ponerle magia y humor a cada día. ¡Feliz Día del Padre!", se lee en un posteo de Instagram.

Alessandra Rosaldo junto a su familia. (Foto: IG @alexrosaldo)

Consuelo Duval estalla contra Eugenio Derbez en el Día del Padre: "Minúsculos sentimientos"

La publicación que Eugenio Derbez realizó en Instagram en pleno Día del Padre atrajo no sólo la atención de sus fans, sino también de otras figuras del espectáculo como Consuelo Duval, quien reaccionó al mensaje que el actor y padre de familia tuvo para sus cuatro hijos, pues la también actriz aseguró que esa familia no está completa.

Recordando el protagónico que Derbez y Duval tuvieron en la televisión con La Familia P. Luche, donde eran esposos y con tres hijos, Consuelo entró en papel y estalló en contra del comediante para llamarlo "hipocondríaco de minúsculos sentimientos" por haberse olvidado de incluir a Biby, Ludoviquito y Junior, además de Maradonio, hijo de Excelsa y para quien sin querer le donó esperma.

"Y tus otros hijos no los mencionas ???? Tlacuache hipocondríaco de minúsculos sentimientos????", escribió en un comentario de Instagram para después agregar: "te creas!!! Te amo feliz día KKits"