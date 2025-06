Estrella de Hollywood que de niño cantaba en la calle, fue parte de una secta y murió de manera trágica a los 23 años

Con los años Hollywood ha perdido a grandes estrellas que además de dejar huella por su talento también marcaron la industria con su trágica muerte, tal y como ocurrió con River Phoenix cuya trayectoria fue corta pero llena de éxitos. El hermano del actor Joaquin Phoenix falleció a los 23 años de edad por una intoxicación combinada de drogas que habría consumido un bar que era propiedad de Johnny Depp.

River Phoenix fue una de las grandes promesas del cine y la música en Hollywood, comenzó su carrera con tan sólo 11 años de edad y pronto su talento le abrió las puertas a importantes proyectos como la película "Indiana Jones and the Last Crusade” o “Siete novias para siete hermanos” en donde realizó el papel de Guthrie McFadden.

Una secta acusada de abuso sexual y cantar en la calle, la infancia de River Phoenix

Originario de Oregón, el nombre del actor fue River Jude Bottom cuando nació. A inicios de los 70 sus padres, Lee Bottom y Arlyn Dunetz, -recolectores de fruta con un estilo de vida nómada- viajaron con su hijos a Sudamérica en donde formaron parte de la secta “Los hijos De Dios” que más tarde fue acusada de abuso sexual y físico de menores. River reveló haber sufrido abuso cuando tenía cuatro años y en una entrevista calificó a la secta como “repugnante”.

River Phoenix falleció a los 23 años por una sobredosis de drogas. Foto: IG @riverphoenixarchive

Cuando sus padres descubrieron la verdad tras la secta decidieron volver con su familia a Estados Unidos, cambiaron su apellido por Phoenix y se instalaron en Florida, en donde tanto River como su hermana Rain tocaban y cantaban en las calles para ganar dinero. Sus habilidades captaron la atención de un caza talentos y este fue el inicio de su carrera.

Además de su carrera como actor, River Phoenix destacó como activista por de los derechos de los animales y del medioambiente. En los 90 participó en “Te amaré hasta matarte” en donde compartió créditos con Keanu Reevs que fue uno de sus grandes amigos; además, fue parte del elenco en producciones como “Exploradores”, “Cuenta conmigo” y “Un lugar en ninguna parte”, por la que estuvo nominado al Oscar como Mejor actor de reparto a los 17 años.

River Phoenix sería parte de "Entrevista con el vampiro", pero falleció días antes del rodaje. Foto: IG @riverphoenixarchive

La trágica muerte de River Phoenix a los 23 años

La noche del 31 de octubre River Phoenix asistió al bar The Viper Room ubicado en West Hollywood que era propiedad de Johnny Depp y era conocido por sus extravagantes fiestas. De acuerdo con lo señalado por Gavin Edwards en “Last Night”, el actor consumó una sustancia que habría sido una combinación de heroína y cocaína, lo que provocó que tan sólo unos minutos después de salir del lugar convulsionara en la banqueta. Aunque su hermano, Joaquin, llamó a emergencias no pudieron hacer nada por él y falleció en el lugar.

Años después Leonardo DiCaprio reveló haber visto a River Phoenix horas antes de su muerte durante una fiesta, aunque no tenían una gran amistad lo recordó por su talento ante las cámaras: “No sé cómo describirlo, pero es esta cosa existencial en la que sentí que él desapareció delante de mis propios ojos, y la tragedia que sentí después de haber perdido esta gran influencia para mí”.