Chayanne lanza reclamo a sus fans en el Día del Padre por la falta de felicitaciones

El Día del Padre es una de las celebraciones más esperadas durante el año en la que familias enteras se reúnen para felicitar a estos integrantes, aunque esto no es igual para todos debido a la ausencia de la figura paterna en algunos hogares y que tras varios años internautas suelen tomarlo con humor en redes sociales. Además, durante esta fecha es retomada cada año la imagen de Chayanne para reemplazarlos y esta vez el cantante se pronunció ante la falta de felicitaciones.

Cada año el cantante puertorriqueño se convierte en protagonista de divertidos memes por el Día del Padre y es que ha sido llamado por los fans como el "papá de Latinoamérica" debido al gran cariño de toda una generación de mujeres que ahora ya son mamás. Aunque él no se había pronunciado al respecto, ante la euforia que genera entre sus seguidores durante uno de sus conciertos el pasado febrero finalmente, entre risas, los reconoció como sus “hijos”.

El intérprete de "Dejaría todo" publicó un mensaje en su cuenta de X, antes Twitter, con el que reclama a sus fanáticos por no felicitarlo en el Día del Padre como suele pasar cada año. Lejos de molestarse, el mensaje fue tomado con humor por sus fans cuyas respuestas generando una ola de risas y bromas entre los internautas que de inmediato supieron que se trata de una manera en la que el cantante se mantiene cercano a sus seguidores.

“¡Mis hijos! No puedo creer que aú no me hayan saludado… ¡Ya es mediodía y sigo esperando mi desayuno sorpresa!”, escribió Chayanne.