Ángela Aguilar dedica mensaje a su papá, Pepe Aguilar, por el Día del Padre

La dinastía Aguilar enfrenta una fuerte polémica que ha ensombrecido los éxitos profesionales de sus integrantes, quienes luchan contra los comentarios negativos mientras se mantienen unidos y muestra de ello el mensaje que Ángela Aguilar dedicó a su famoso papá, Pepe Aguilar, este 15 de junio en el Día del Padre. La cantante usó sus redes sociales y dejó de lado toda controversia para hacerle saber su gran cariño, junto a una tierna postal.

Cantantes, actores, actrices y otros famosos han decidido tomar sus redes sociales para dedicar tiernos mensajes a sus papás por el Día del Padre, entre ellos Ángela Aguilar que sigue los pasos de su familia en la música regional mexicana. En más de una ocasión la artista ha puntualizado en el ejemplo y la inspiración que ha sido Pepe Aguilar tanto en su carrera como en su vida personal, así como el gran apoyo que ha sido en su carrera.

En medio de los comentarios negativos en redes sociales por sus reveladoras declaraciones, Ángela Aguilar compartió un mensaje a través de sus historias en Instagram dedicado a su famoso papá junto a una fotografía cuando era pequeña acompañándolo en todo momento sobre el escenario. Aunque la postal no es nueva para sus seguidores, no deja de enternecer por el profundo significado que tiene para ellos reflejando la unión entre ellos y que sigue sus pasos en la industria.

Aneliz y Leonardo Aguilar también compartieron tiernos mensajes por el Día del Padre a través de sus historias en Instagram, donde reconocieron el cariño que les ha brindado y el apoyo. "Qué fortuna crecer con tu ejemplo. Te amo, pa", fue el mensaje de Leonardo, mientras que el mayor de los hijos del cantante, Emiliano, hizo una dedicación en la que deja claro su distanciamiento ya que lo hizo a su mánager considerado como su figura paterna.

"Ser papá ha sido uno de los viajes más profundos y reveladores de mi vida. No hay escenario que se compare con el reto y el privilegio de ser ejemplo; no hay aplauso que valga más que una mirada de orgullo de tus hijos y tus hijas, y no hay herencia más grande que lo que uno siembra con el alma. Vengo de una historia que me enseñó a ser hombre con raíz, con responsabilidad y con amor. Y hoy, cada paso que doy, también lo doy por los que vienen detrás. Felicidades a todos los padres que caminan con el corazón en la mano y la frente en alto porque ser papá no es sólo dar la vida... es estar presente para verla florecer", escribió Pepe Aguilar.