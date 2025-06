Aneliz Álvarez, esposa de Pepe Aguilar, reacciona al duro mensaje de Emiliano Aguilar por el Día del Padre

Emiliano Aguilar ha dejado claro en más de una ocasión que existe un distanciamiento con su papá, Pepe Aguilar, desde hace varios años y así lo reafirmó con el mensaje publicado en redes sociales este 15 de junio por el Día del Padre en el que felicita a quien considera su figura paterna dejando fuera al cantante. Lo que llamó la atención de los fans es que Aneliz Álvarez reaccionó a dicha fotografía sumando aún más controversia a la que ya rodea a la dinastía.

Ángela, Aneliz y Leonardo Aguilar felicitaron a su famoso padre con una serie de tiernos mensajes, fotografías y videos inéditos de su infancia acompañados por el intérprete de “Prometiste”. Sin embargo, Emiliano, el mayor de ellos, hizo evidente el alejamiento que tiene con su padre ya que él hizo una dedicatoria con la que dividió opiniones y mientras algunos internautas le mostraron su total apoyo otros puntualizaron en que, pese a todo, el también productor sigue siendo su papá.

A través de su cuenta de Instagram, Emiliano Aguilar dedicó un mensaje al mánager Adrián Arce a quien él considera como su figura paterna y en la publicación deja fuera a Pepe Aguilar. Lo que llamó la atención es que Aneliz Álvarez, esposa del cantante, reaccionó con un “Me gusta” a las fotografías generado gran alboroto entre los usuarios debido a la situación padre e hijo que enfrentan desde hace varios años.

“Feliz Día del Padre a la persona que me forjó, que me hizo ser la persona de huevos que soy hoy. Gracias a él supe lo que es tener un padre. Te quiero un ching*, Adrián, ya sé que a veces soy un desmadre, pero aquí andamos”, escribió Emiliano Aguilar.

En entrevista con Pati Chapoy para “Ventaneando”, Pepe Aguilar habló sobre los conflictos que tiene con su hijo y el distanciamiento entre ellos asegurando que hace más de 30 años fue la mamá de Emiliano, Carmen Treviño, habría sido quien lo alejó de él cuando era pequeño. Indicó que hace dos años no tiene contacto con su hijo mayor, motivo por el que tampoco conoce a su nieta, Aislinn Ángela.

“Yo creo que todo mundo tiene derecho de hacer con su vida lo que quiera y si él necesita tiempo para hacer su vida y, por primera vez, ser lo que está haciendo: un hombre que hace su vida, trabaja, mantiene su hija y su pareja y quiere hacerlo solo, ¿quién soy yo para detenerlo? (…) No pasó nada, pasó que es un chavo que no creció conmigo, creció con su mamá. Yo no me alejé, su mamá se lo llevó cuando yo no estaba en mi casa, pero no estoy acusando a nadie, fue hace 33 años”, dijo Pepe Aguilar.