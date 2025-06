Andrea Legarreta aparece en Instagram con un amoroso mensaje: "hombre que realmente me amó"

Andrea Legarreta sorprendió este domingo con un largo y amoroso mensaje dedicado al hombre de su vida, quien no es una nueva pareja sentimental ni mucho menos su ex pareja, Erik Rubín. Según lo que contó la conductora del Programa Hoy, la persona que realmente tiene su corazón es su padre, Don Juan Legarreta.

Juan Legarreta se convirtió en el protagonista del Instagram de Andrea Legarreta desde las primeras horas de este domingo y la razón es que con motivo del Día del Padre la actriz decidió festejarlo con un recuento de sus mejores fotos juntos, mismas que también esconden recuerdos y momentos inolvidables.

Por si fuera poco, la estrella de Televisa le dedicó un largo mensaje a su padre, en donde las palabras muestran el amor, la complicidad y el gran apoyo que tienen el uno con el otro. De acuerdo con lo que confesó la famosa, fue su papá quien le hizo saber que el amor no es algo pasajero y que puede ser eterno si se habla de los lazos familiares.

Así celebró a su papá. (Foto: IG @andrealegarreta)

"Tú… El primer hombre que realmente me amó… El que lo sigue haciendo y me ha enseñado que el amor eterno sí existe… Tú… Quien desde que tengo uso de razón me puso un par de alas y me enseñó a volar alto para alcanzar mi sueños… Quien me ha enseñado de amor, respeto, dulzura y caballerosidad… Quien me recuerda mi valor como mujer y me hace ver lo que merezco y lo que no", escribió este domingo.

Andrea Legarreta celebra el Día del Padre con amoroso mensaje para su papá

A través de su cuenta oficial de Instagram, Andrea Legarreta aprovechó las primeras horas del domingo 15 de junio, Día del Padre, para postear unas fotos junto al hombre que le dio la vida y que además es el más importante en la vida de la conductora. Asimismo, aprovechó para enviarle un mensaje lleno de amor y orgullo de hija.

Los fans de la actriz se unieron al festejo. (Foto: IG @andrealegarreta)

"Mi confidente y paño de lágrimas… Mi apoyo en las buenas y malas… Mi porrista… Mi ejemplo de fortaleza y amor a la vida, pase lo que pase… El mejor compañero de viajes y risas… Quien me hace sentir que puedo con todo!! El que me hace sentir que estoy en mi hogar con su dulce mirada y un abrazo… El guerrero incansable… Mi fortaleza… Mi ojitos de cielo… Mi héroe… Mi mejor amigo… Mi papi…", agregó en su emotivo mensaje.

En su posteo de Instagram, la también actriz compartió fotos de momentos privados junto a su papá, por ejemplo dándole un beso, abrazándose, con selfies, de viajes, de fiestas y celebraciones familiares e incluso de la vez que Don Juan Legarreta la fue a visitar a los foros del Programa Hoy.

Pero uno de los más especiales fue el recuerdo de la boda de Andrea Legarreta con Erik Rubín, su ahora ex esposo y padre de sus hijas Mía y Nina; en la postal aparece un tierno abrazo, mientras que la famosa voltea a ver a la cámara con una enorme sonrisa.