Ale Capetillo felicita a Eduardo Capetillo por el Día del Padre y manda mensaje en medio de rumores de divorcio con Biby Gaytán

Alejandra Capetillo no perdió la oportunidad de felicitar a su padre, Eduardo Capetillo en el Día del Padre. La influencer mexicana le dedicó un emotivo mensaje a través de su perfil de Instagram, donde además acompañó el texto con una serie de fotos inéditas del día de su boda, donde al parecer vivió momentos de mucho cariño con su padre y además mandó un mensaje a internautas en medio de los rumores de separación de sus padres.

En diversas ocasiones, Alejandra, la tercera de los hijos de Eduardo Capetillo y Biby Gaytán ha mostrado la relación cercana que tiene con su padre y el afecto tan grande que le tiene. Por su puesto, el Día del Padre tenía que felicitar al hombre de su vida, pues antes de unirse en matrimonio con Nader Shoueiry, su primer amor fue el ex Timbiriche.

Pero las imágenes no solo sirvieron para dedicar unas amorosas palabras a su papá, también para poner un alto a los rumores de separación entre sus padres. La joven de 25 años aprovechó para responder un comentario en el que un usuario preguntaba por qué no estaba Biby en las fotos que compartió en Instagram, a lo que respondió que era el Día del Padre y no de la madre, por lo que esas imágenes eran dedicadas a su papá: "hasta el día de las madres le toca su foto", respondió.

La joven de 25 años aprovechó para responder un comentario en el que un usuario preguntaba por qué no estaba Biby | Foto: Instagram @alecapetilloga

Ale Capetillo felicita a Eduardo Capetillo con fotos inéditas de su boda

Sin duda una de las fotos más emotivas que Ale Capetillo compartió en su Instagram fue cuando Eduardo Capetillo la ve por primera vez vestida de novia. La reacción del actor fue muy emotiva, por lo que, la abrazó y no dejó de apreciar una y otra vez lo hermosa que se veía su hija. En otra de las imágenes aparece de su brazo cuando van camino al altar y otra más fundidos en un abrazo padre e hija.

"Siempre juntos… Feliz día papá", escribió junto a las imágenes.

Eduardo Capetillo cierra sus redes sociales

Pese a que Alejandra le dedicó unas emotivas palabras a su padre, Eduardo no podrá verlas, pues hace apenas unos días eliminó sus redes sociales. Se cree que esta acción tuvo que ver con los recientes cuestionamientos de una separación entre él y Biby. Cabe destacar que Eduardo Jr., su hijo mayor, mencionó que entre sus padres no hay distanciamiento alguno, pero ni Gaytán ni Capetillo han brindado declaraciones de manera oficial.